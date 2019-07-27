Вход/Регистрация Подписка

Виды и особенности печати на ткани

Москва, 27.07.2019
Значительное количество рекламных и сувенирных товаров производится из тканевых материалов. Для большинства задач однотонной продукции не всегда достаточно, поэтому для разнообразия внешнего вида изделий применяются эффективные методы печати на ткани.
#PressRelease

Шелкография

Подобная печать наносится на ткань с помощью трафаретов или рам. Сквозь них красочные материалы проникают в ткань, не выходя за границы. Чтобы нанести несколько цветов, необходимо применять отдельные трафареты для каждого из них, поэтому наносить изображение таким способом на единичные изделия достаточно проблематично. Однако для массовой печати подобный способ отлично подходит, так как позволяет заготовить необходимое количество рамок для производства и постоянно их использовать. Такая печать позволит нанести рекламные изображения и логотипы на сумки, подробнее тут.

Преимущества:

  • рисунок будет очень долго оставаться на ткани;
  • себестоимость вещи при массовой печати достаточно низкая;
  • высокая скорость производства.

Термотрансфер

Данный метод заключается в первоначальном нанесении печати на один материал с последующей его переноской на текстиль, под воздействием повышенных температур. Такая технология не очень замысловата и доступна для бытового использования. Необходимо лишь приобрести термотрансферную бумагу, верхний слой которой легко отделяется при определенном уровне нагрева. На ней можно вывести изображение с помощью струйного принтера, а потом с применением утюга перенести на вещь.

При таком подходе качество печати и ее надежность будут сравнительно невысокими, поэтому в промышленном масштабе применяют профессиональные полуавтоматические прессы и достаточно качественную термотрансферную бумагу.

Преимущества:

  • можно перевести изображение любой сложности исполнения;
  • Качественно сделанный принт поддается стирке;
  • Возможность печатать единичные изделия по небольшой себестоимости.

Сублимация

Данная печать происходит с применением специальных красок, которые при воздействии повышенных температур способны принимать газообразную структуру. Процесс нанесения похож на термотрансфер, только если в нем краска покрывает ткань пленкой, то здесь они просачивается между волокнами, что не изменяет первоначального состояния ткани. Однако сделать печать подобным способом можно только на специальном полимерном материале и себестоимость его несколько выше по сравнению с другими.

Преимущества:

  • неприхотливость к стирке;
  • печать высокого качества;
  • можно переносить принт на ткани, которым не подходят другие методы нанесения, например, как ацетатный шелк.

Цифровая печать

Это печать с использованием особых текстильных принтеров, принцип работы которых похож на бумажные принтеры, но только наносят они изображение на ткань, помещаемую в них. Для подобной печати необходимо дорогостоящее оборудование, а весь процесс дешевым назвать трудно, однако в некоторых случаях без нее не обойтись.

Преимущества:

  • возможность печати изображения на любом изделии;
  • предварительно готовиться к печати не нужно;
  • на выходе получается фотографическое изображение.
«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Открой #Моспром

    Москвичи и гости столицы стали участниками проекта «Открой#Моспром» и своими глазами увидели работу московских промышленных предприятий. Они посетили крупнейшую в Европе фабрику мороженого «Баскин Роббинс», завод известного на весь мир производителя напитков — Coca-Cola HBC Россия и многие другие точки на карте высокотехнологичной промышленности столицы

    Меньше серы, больше «цифры»

    «Норильский никель» ведет масштабную модернизацию производства, призванную существенно сократить негативное влияние на окружающую среду, и готовит к выпуску новый продукт для инвесторов — токены на металлы

    Маркировка товаров: что делать и чего ожидать бизнесу

    с 1 июля стала обязательной маркировка табака, в декабре 2019 года добавят еще четыре товарные группы. Штраф за нарушение закона о маркировке будет достигать 300 тысяч рублей

    "Персонализация каналов продаж в ритейле"

    Компания «Той.ру» одна из первых внедрила в рознице омниканальную систему обслуживания клиентов. Учредитель сети Алиса Лобанова поясняет, чем этот опыт может быть полезен другим ритейлерам

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Горькая экономическая правда
    2. Отстали почти безнадёжно
      Раз на дворе лето, то проходит очередная Международная математическая олимпиада (ММО), чемпионат мира по математике среди школьников старших классов. Раз проходит ММО, то команда России в очередной раз показывает отчаянно кислый результат и все идет как по нотам: выступили, опростоволосились, хвалимся
    3. Назад в 2014 год: ОПЕК сдает свои позиции американским сланцевикам
      ОПЕК сдает свои позиции на рынке нефти американским сланцевым добытчикам, а ситуация движется к «дежавю» 2014 года
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама