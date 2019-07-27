Виды и особенности печати на ткани

Шелкография

Подобная печать наносится на ткань с помощью трафаретов или рам. Сквозь них красочные материалы проникают в ткань, не выходя за границы. Чтобы нанести несколько цветов, необходимо применять отдельные трафареты для каждого из них, поэтому наносить изображение таким способом на единичные изделия достаточно проблематично. Однако для массовой печати подобный способ отлично подходит, так как позволяет заготовить необходимое количество рамок для производства и постоянно их использовать. Такая печать позволит нанести рекламные изображения и логотипы на сумки, подробнее тут.

Преимущества:

рисунок будет очень долго оставаться на ткани;

себестоимость вещи при массовой печати достаточно низкая;

высокая скорость производства.

Термотрансфер

Данный метод заключается в первоначальном нанесении печати на один материал с последующей его переноской на текстиль, под воздействием повышенных температур. Такая технология не очень замысловата и доступна для бытового использования. Необходимо лишь приобрести термотрансферную бумагу, верхний слой которой легко отделяется при определенном уровне нагрева. На ней можно вывести изображение с помощью струйного принтера, а потом с применением утюга перенести на вещь.

При таком подходе качество печати и ее надежность будут сравнительно невысокими, поэтому в промышленном масштабе применяют профессиональные полуавтоматические прессы и достаточно качественную термотрансферную бумагу.

Преимущества:

можно перевести изображение любой сложности исполнения;

Качественно сделанный принт поддается стирке;

Возможность печатать единичные изделия по небольшой себестоимости.

Сублимация

Данная печать происходит с применением специальных красок, которые при воздействии повышенных температур способны принимать газообразную структуру. Процесс нанесения похож на термотрансфер, только если в нем краска покрывает ткань пленкой, то здесь они просачивается между волокнами, что не изменяет первоначального состояния ткани. Однако сделать печать подобным способом можно только на специальном полимерном материале и себестоимость его несколько выше по сравнению с другими.

Преимущества:

неприхотливость к стирке;

печать высокого качества;

можно переносить принт на ткани, которым не подходят другие методы нанесения, например, как ацетатный шелк.

Цифровая печать

Это печать с использованием особых текстильных принтеров, принцип работы которых похож на бумажные принтеры, но только наносят они изображение на ткань, помещаемую в них. Для подобной печати необходимо дорогостоящее оборудование, а весь процесс дешевым назвать трудно, однако в некоторых случаях без нее не обойтись.

Преимущества: