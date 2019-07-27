Зеленского просят возобновить авиасообщение с Россией

На официальном сайте украинского лидера Владимира Зеленского появилась петиция с требованием возобновить авиасообщение с РФ.

По словам автора данной петиции, из-за отмены регулярных пассажирских перевозок страдают в основном жители «самостийной», которые годами не могут видеться со своими родными, проживающими или работающими на территории РФ.

Петиция, зарегистрированная ещё 25 июля, на данную минуту собрала всего 74 подписи из 25 тыс. необходимых.

Напомним, прямое авиасообщение между РФ и Украиной было прекращено осенью 2015 года. Кроме того, российским авиакомпаниям запрещено использовать воздушное пространство «незалежной» для транзитных полётов. Киевские власти мотивировали это необходимостью обеспечить безопасность в ответ на «агрессивные действия» со стороны Кремля.