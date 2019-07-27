Вход/Регистрация Подписка

Жалюзи с электроприводом: виды и особенности применения

Москва, 27.07.2019
Солнце одаривает людей и весь окружающий мир теплом. В солнечные дни у человека улучшается настроение, производится больше гормонов счастья. Не существовало бы пляжного сезона и летней поездки к морю без солнечного света.
#PressRelease

Но, вместе с тем, большинство людей достаточно чутко спят и способны проснуться от малейшего света, что влечет за собой неприятные ощущения и возможные неприятности.

Решением подобной проблемы могут стать жалюзи с электроприводом. Подобная конструкция позволяет управлять занавешиванием окон с помощью пульта, что повышает домашний комфорт, сохраняет силы и время.

Виды и особенности

По своему назначению делятся:

  • для дверных проемов, окон, перегородок;
  • для установки на наружную часть окон и дверей, стеклянных панелей фасадов;
  • для технических задач.

По своей конструкции:

Горизонтальные. Жалюзи поднимаются и опускаются, могут поворачиваться, убираться в специальный отдел или сворачиваться гармошкой.

Вертикальные. Такие жалюзи изготовлены в виде длинных ламелей, способны сдвигаться в стороны или поворачиваться вокруг своей оси.

Рулонные. Представляют собой полотно, которое способно подниматься и опускаться вдоль окна, наматываясь на вал.

Плиссе. Выполнены в виде штор и способны двигаться вниз и вверх. В момент закрытия собираются в гофрированную полосу.

«День-ночь». Структура данных жалюзи состоит из слоев прозрачного и непрозрачного материала. Одна часть имеет вертикальный вид из ткани, пропускающей свет, а другая часть непрозрачная и перемещается по бокам. Встречается также и горизонтальное исполнение.

Роллеты. Могут закрывать внешнюю часть оконных проемов. Применяются для защиты зданий от нежелательных лиц.

Применение

Жалюзи отлично используются с целью оформления межкомнатных проемов в помещениях различного исполнения. На нестандартные формы окон рекомендуется устанавливать шторы плиссе, а для остальных подойдут горизонтальные жалюзи. Вертикальные конструкции лучше монтировать на овальные или составные формы окон.

Все большую популярность обретают рулонные жалюзи благодаря своим компактным свойствам. Они легко устанавливаются на оконную раму или стекло и гармонично сочетаются с тканевыми шторами. Подобные конструкции можно использовать в помещениях разнообразного назначения – от ночного клуба до гостиной в доме. Модели с боковыми направляющими отлично подойдут для проемов расположенных под уклоном, например для стеклянных панелей крыш или мансард. Подобное устройство жалюзи позволяет скрывать проем полностью.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Открой #Моспром

    Москвичи и гости столицы стали участниками проекта «Открой#Моспром» и своими глазами увидели работу московских промышленных предприятий. Они посетили крупнейшую в Европе фабрику мороженого «Баскин Роббинс», завод известного на весь мир производителя напитков — Coca-Cola HBC Россия и многие другие точки на карте высокотехнологичной промышленности столицы

    Меньше серы, больше «цифры»

    «Норильский никель» ведет масштабную модернизацию производства, призванную существенно сократить негативное влияние на окружающую среду, и готовит к выпуску новый продукт для инвесторов — токены на металлы

    Маркировка товаров: что делать и чего ожидать бизнесу

    с 1 июля стала обязательной маркировка табака, в декабре 2019 года добавят еще четыре товарные группы. Штраф за нарушение закона о маркировке будет достигать 300 тысяч рублей

    "Персонализация каналов продаж в ритейле"

    Компания «Той.ру» одна из первых внедрила в рознице омниканальную систему обслуживания клиентов. Учредитель сети Алиса Лобанова поясняет, чем этот опыт может быть полезен другим ритейлерам

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Горькая экономическая правда
    2. Отстали почти безнадёжно
      Раз на дворе лето, то проходит очередная Международная математическая олимпиада (ММО), чемпионат мира по математике среди школьников старших классов. Раз проходит ММО, то команда России в очередной раз показывает отчаянно кислый результат и все идет как по нотам: выступили, опростоволосились, хвалимся
    3. Назад в 2014 год: ОПЕК сдает свои позиции американским сланцевикам
      ОПЕК сдает свои позиции на рынке нефти американским сланцевым добытчикам, а ситуация движется к «дежавю» 2014 года
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама