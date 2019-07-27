Жалюзи с электроприводом: виды и особенности применения

Но, вместе с тем, большинство людей достаточно чутко спят и способны проснуться от малейшего света, что влечет за собой неприятные ощущения и возможные неприятности.

Решением подобной проблемы могут стать жалюзи с электроприводом. Подобная конструкция позволяет управлять занавешиванием окон с помощью пульта, что повышает домашний комфорт, сохраняет силы и время.

Виды и особенности

По своему назначению делятся:

для дверных проемов, окон, перегородок;

для установки на наружную часть окон и дверей, стеклянных панелей фасадов;

для технических задач.

По своей конструкции:

Горизонтальные. Жалюзи поднимаются и опускаются, могут поворачиваться, убираться в специальный отдел или сворачиваться гармошкой.

Вертикальные. Такие жалюзи изготовлены в виде длинных ламелей, способны сдвигаться в стороны или поворачиваться вокруг своей оси.

Рулонные. Представляют собой полотно, которое способно подниматься и опускаться вдоль окна, наматываясь на вал.

Плиссе. Выполнены в виде штор и способны двигаться вниз и вверх. В момент закрытия собираются в гофрированную полосу.

«День-ночь». Структура данных жалюзи состоит из слоев прозрачного и непрозрачного материала. Одна часть имеет вертикальный вид из ткани, пропускающей свет, а другая часть непрозрачная и перемещается по бокам. Встречается также и горизонтальное исполнение.

Роллеты. Могут закрывать внешнюю часть оконных проемов. Применяются для защиты зданий от нежелательных лиц.

Применение

Жалюзи отлично используются с целью оформления межкомнатных проемов в помещениях различного исполнения. На нестандартные формы окон рекомендуется устанавливать шторы плиссе, а для остальных подойдут горизонтальные жалюзи. Вертикальные конструкции лучше монтировать на овальные или составные формы окон.

Все большую популярность обретают рулонные жалюзи благодаря своим компактным свойствам. Они легко устанавливаются на оконную раму или стекло и гармонично сочетаются с тканевыми шторами. Подобные конструкции можно использовать в помещениях разнообразного назначения – от ночного клуба до гостиной в доме. Модели с боковыми направляющими отлично подойдут для проемов расположенных под уклоном, например для стеклянных панелей крыш или мансард. Подобное устройство жалюзи позволяет скрывать проем полностью.