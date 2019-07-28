Вход/Регистрация Подписка

Гисметео, прогноз погоды: синоптики рассказали, почему в Европе жарко, а в России – холодно

Москва, 28.07.2019
  • Гисметео, прогноз погоды: синоптики рассказали, почему в Европе жарко, а в России – холодно

Анастасия Диева/ТАСС

Жители Западной Европы, которые последние несколько дней изнывают от рекордно аномальной жары, которая образовалась из-за волны горячего воздуха, сформировавшегося в Африке. А вот в Центральной России, где, про данным синоптиков, уже завтра наступит сильное похолодание, температурный фон формируется под влиянием мощнейшего ультраполярного вторжения с Северного полюса.

При этом метеорологи рассказали, что такой перенос воздушных масс в направлении север-юг – это часть так называемых меридиональных процессов. Другими словами, в настоящее время наблюдается движение климатических фронтов вдоль меридианов - тёплый влажный воздух Тихого океана проникает далеко на север, в свою очередь холодная атмосферная масса с полюса проникает далеко на юг, где сталкивается с теплой массой. А это вызывает сильнейшие ливни.

При этом, синоптики также пояснили, то движение воздуха вдоль меридианов – показатель проявления смены климатических эпох. Тем самым, эпоха западно-восточного переноса проходит приблизительно 25-30 лет, в том время как периоды меридиональных процессов более короткие. Кроме того, специалисты считают, что тот аномальный катаклизм с летним зноем, который сейчас накрыл Европу, случался и раньше. В частности, если верить летописям, то, примерно в 16 веке на территории Старого Света стояла такая же аномальная жара.

При этом синоптики пока не могут сказать, сколько будет длиться каждая климатическая эпоха. Но они уверены, что на это могут влиять, как астрономические факторы, так и смена магнитных полей Земли. Также большое значение здесь имеет и антропогенный фактор. Речь идёт о деятельности человека. которая может изменить периодичность данных эпох, сделав их более длительными или более яркими.

Гисметео. Прогноз погоды на неделю в Москве

Пока же, по прогнозу Гисметео, с понедельника в Москву и на север европейской части страны придёт очень резкое похолодание. Ожидается, что уже в ночь на 29 июля столбики термометров упадут до плюс 8-10. Таким образом, по сравнению с сегодняшним днём, когда на солнце воздух прогревался выше плюс 30, похолодает более чем на 20 градусов. Метеорологи Гисметео не исключают даже выпадение осадков в виде мокрого снега.

Напомним, ранее синоптики объясняли, что причиной столь резкого похолодания является ультраполярное вторжение — тропосферная ложбина из Арктики быстро распространится по всей территории европейской России, полностью вытеснив скандинавский антициклон ближе к Калининградской области.

При этом в Гиметео предупреждают, что при таком вторжении холодных воздушных масс, самыми некомфортными на престоящей неделе будут вторник, 30 июля и среда, 31 июля - термометры могут показать в светлое время суток 11-12 градусов, ночью всего 7-8 выше нуля. Напомним, рекордно холодные ночи для этого времени были зафиксированы уже в далёком в 1977 году, когда страной руководил Леонид Брежнев – тогда столбики термометров опускались до плюс 7-7,5 градуса. Не исключено, что на предстоящей неделе будут перекрыты абсолютные минимумы июля.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Открой #Моспром

    Москвичи и гости столицы стали участниками проекта «Открой#Моспром» и своими глазами увидели работу московских промышленных предприятий. Они посетили крупнейшую в Европе фабрику мороженого «Баскин Роббинс», завод известного на весь мир производителя напитков — Coca-Cola HBC Россия и многие другие точки на карте высокотехнологичной промышленности столицы

    Меньше серы, больше «цифры»

    «Норильский никель» ведет масштабную модернизацию производства, призванную существенно сократить негативное влияние на окружающую среду, и готовит к выпуску новый продукт для инвесторов — токены на металлы

    Маркировка товаров: что делать и чего ожидать бизнесу

    с 1 июля стала обязательной маркировка табака, в декабре 2019 года добавят еще четыре товарные группы. Штраф за нарушение закона о маркировке будет достигать 300 тысяч рублей

    "Персонализация каналов продаж в ритейле"

    Компания «Той.ру» одна из первых внедрила в рознице омниканальную систему обслуживания клиентов. Учредитель сети Алиса Лобанова поясняет, чем этот опыт может быть полезен другим ритейлерам

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Горькая экономическая правда
    2. Отстали почти безнадёжно
      Раз на дворе лето, то проходит очередная Международная математическая олимпиада (ММО), чемпионат мира по математике среди школьников старших классов. Раз проходит ММО, то команда России в очередной раз показывает отчаянно кислый результат и все идет как по нотам: выступили, опростоволосились, хвалимся
    3. Назад в 2014 год: ОПЕК сдает свои позиции американским сланцевикам
      ОПЕК сдает свои позиции на рынке нефти американским сланцевым добытчикам, а ситуация движется к «дежавю» 2014 года
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама