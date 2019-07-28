Гисметео, прогноз погоды: синоптики рассказали, почему в Европе жарко, а в России – холодно

Жители Западной Европы, которые последние несколько дней изнывают от рекордно аномальной жары, которая образовалась из-за волны горячего воздуха, сформировавшегося в Африке. А вот в Центральной России, где, про данным синоптиков, уже завтра наступит сильное похолодание, температурный фон формируется под влиянием мощнейшего ультраполярного вторжения с Северного полюса.

При этом метеорологи рассказали, что такой перенос воздушных масс в направлении север-юг – это часть так называемых меридиональных процессов. Другими словами, в настоящее время наблюдается движение климатических фронтов вдоль меридианов - тёплый влажный воздух Тихого океана проникает далеко на север, в свою очередь холодная атмосферная масса с полюса проникает далеко на юг, где сталкивается с теплой массой. А это вызывает сильнейшие ливни.

При этом, синоптики также пояснили, то движение воздуха вдоль меридианов – показатель проявления смены климатических эпох. Тем самым, эпоха западно-восточного переноса проходит приблизительно 25-30 лет, в том время как периоды меридиональных процессов более короткие. Кроме того, специалисты считают, что тот аномальный катаклизм с летним зноем, который сейчас накрыл Европу, случался и раньше. В частности, если верить летописям, то, примерно в 16 веке на территории Старого Света стояла такая же аномальная жара.

При этом синоптики пока не могут сказать, сколько будет длиться каждая климатическая эпоха. Но они уверены, что на это могут влиять, как астрономические факторы, так и смена магнитных полей Земли. Также большое значение здесь имеет и антропогенный фактор. Речь идёт о деятельности человека. которая может изменить периодичность данных эпох, сделав их более длительными или более яркими.

Гисметео. Прогноз погоды на неделю в Москве

Пока же, по прогнозу Гисметео, с понедельника в Москву и на север европейской части страны придёт очень резкое похолодание. Ожидается, что уже в ночь на 29 июля столбики термометров упадут до плюс 8-10. Таким образом, по сравнению с сегодняшним днём, когда на солнце воздух прогревался выше плюс 30, похолодает более чем на 20 градусов. Метеорологи Гисметео не исключают даже выпадение осадков в виде мокрого снега.

Напомним, ранее синоптики объясняли, что причиной столь резкого похолодания является ультраполярное вторжение — тропосферная ложбина из Арктики быстро распространится по всей территории европейской России, полностью вытеснив скандинавский антициклон ближе к Калининградской области.

При этом в Гиметео предупреждают, что при таком вторжении холодных воздушных масс, самыми некомфортными на престоящей неделе будут вторник, 30 июля и среда, 31 июля - термометры могут показать в светлое время суток 11-12 градусов, ночью всего 7-8 выше нуля. Напомним, рекордно холодные ночи для этого времени были зафиксированы уже в далёком в 1977 году, когда страной руководил Леонид Брежнев – тогда столбики термометров опускались до плюс 7-7,5 градуса. Не исключено, что на предстоящей неделе будут перекрыты абсолютные минимумы июля.