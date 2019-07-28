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Интервью Путина американскому журналисту номинировано на премию «Эмми»

Москва, 28.07.2019

Интервью, которое российский лидер Владимир Путин летом 2018 года дал телеканалу Fox News, номинировано на получение награды премии «Эмми», передаёт НТВ со ссылкой на информацию американских СМИ.

Позже журналист Крис Уоллес признался, что добивался возможности пообщаться с президентом РФ несколько месяцев. В итоге в Кремле дали добро на интервью лишь после того, когда был согласован саммит Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Единственным условием России была публикация интервью в полном объеме.

Наша справка

Эмми» — американская телевизионная премия. «Эмми» считается телевизионным эквивалентом «Оскара» (для кино), премии «Грэмми» (для музыки) и премии «Тони» (для театра). Награды «Эмми» представляют разные сектора индустрии телевидения США. Наиболее известными, освещаемыми в СМИ и престижными являются Прайм-тайм премия «Эмми» и Дневная премия «Эмми», отмечающие лучшие работы в прайм-тайм и дневном эфирах.

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