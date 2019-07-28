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СМИ: друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»

Москва, 28.07.2019
  • СМИ: друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»

Александр Демьянчук/ТАСС

Американский сенатор - республиканец Рэнд Пол, которого считают близким другом президента США Дональда Трампа, заблокировал введение санкций против «Северного потока – 2». Об этом сообщает портал The Daily Beast со ссылкой на источники в верхней палате американского законодательного органа.

По инициативе Пола в четверг рассмотрение законопроекта в комитете по иностранным делам Сената, членом которого он сам является, было отложено. Соответствующий документ предусматривает рестрикции против судов, занимающихся укладкой газопровода, и задействованных в строительстве юридических и физических лиц.

Сенатор разослал коллегам письмо, в котором рассказал о своих опасениях. Он отметил, что в документе не названы конкретные организации, против которых должны быть введены ограничительные меры. Законодателей призывают к “слепому голосованию”, так как не понятно, кто конкретно станет конечным объектом санкций, отметил Пол. 

Он считает, что от действия ограничительных мер пострадает в первую очередь не Россия, а компании Европы. Введение санкций против нейтральных государств, а также союзников по НАТО не является эффективной стратегией противодействия России добавляет он.

Он также подчеркнул, что укладкой подводной части газопровода занимается компания из Швейцарии, у которой есть бизнес в США, а также итальянская компания со штаб-квартирой в Техасе.

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