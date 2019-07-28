Система VAR впервые использована в матче РПЛ

В футбольном матче Российской премьер-лиги впервые была использована система видеопомощи арбитру (VAR).

На 9-й минуте поединка 3-го тура, в котором ЦСКА на своём поле принимает «Локомотив», арбитр встречи прибегнул к помощи видеоассистентов. В спорном эпизоде, когда мяч попал в руку защитнику гостей Дмитрию Живоглядову, судья после просмотра повтора принял решение не назначать пенальти в ворота «Локо».

На 39-й минуте рефери вновь прибегнул к помощи VAR, которая углядела нарушение в штрафной «железнодорожников». После небольшого просмотра данного эпизода Безбородов указал на точку, с которой «армейцы» поразили ворота и повели 1:0.

Сейчас идёт второй тайм, счёт пока не изменился.