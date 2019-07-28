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СПЧ подготовит доклад Путину по итогам субботних протестов в Москве

Москва, 28.07.2019

Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) подготовит доклад по итогам несогласованной акции, которая состоялась в субботу у здания столичной мэрии. По словам главы СПЧ Михаила Федотова, у совета есть серьёзные претензии, как к организаторам несогласованной акции, так и к сотрудникам силовых структур, которые, по его оценке, действовали «очень грубо».

Также Федотов подверг резкой критике муниципального депутата Илья Яшина, который призвал в ближайшее время провести в Москве ещё одну несогласованную с властями акцию. Федотов убеждён, что это «путь в никуда», передаёт РИА Новости.

Напомним, в субботу, 27 июля, в центре российской столицы прошла несанкционированная акция против недопуска оппозиционных кандидатов на предстоящие в сентябре выборы в Московскую городскую Думу. По данным полиции в ней приняли участие примерно 3,5 тыс. человек. митинга. Согласно информации столичного Главка МВД РФ, 700 из них были журналистами и блогерами, освещавшие мероприятие.

По итогам акции были задержаны более 1000 человек. В отношении всех задержанных за нарушения общественного порядка на указанном мероприятии составлены протоколы. При этом, как утверждают в полиции, в ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей не являются жителями Москвы.

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