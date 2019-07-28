Украинские морские пехотинцы устроили бунт в Донбассе

Украинские морпехи, расквартированные на территории Донбасса, устроили бунт, требуя улучшить материального обеспечения личного состава.

Об этом рассказал журналистам заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин. По его словам, в настоящее время в одном из батальонов 36-й бригады морской пехоты на Мариупольском направлении по факту открытого неповиновения приказам командования работают сотрудники СБУ, военной службы правопорядка и военной прокуратуры «самостийной».

При этом Басурин утверждает, что зачинщиком неповиновения является старший матрос Роман Бондаренко, который ранее находился на хорошем счету у командования и даже был премирован украинским командованием. Однако сейчас его обвиняют в том, что он своих сослуживцев не исполнять приказы руководства до привидение в соответствие норм снабжения военнослужащих вещами и продовольствием.