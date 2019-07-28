У Зеленского придумали новый план возвращения Крыма

Команда Владимира Зеленского планирует создать новую концепцию по возвращению Крыма в состав Украины, заявил постоянный представитель по Крыму Антон Кориневич в интервью изданию «Сегодня».

Украинский чиновник считает, что последние пять лет руководство страны придерживалось хаотичной работы по возвращению Крыма. По его словам, все это время каждый занимался своим делом и не было каких-то общих позиций по этой теме. Кориневич также отмечает, что сейчас в администрации Зеленского разработан новый план "возвращения Крыма".

«Поэтому, собственно говоря, один из посылов, который мы сейчас несем это то, что мы готовы сотрудничать со всеми, никоим образом не пытаясь ограничить или уменьшить роль других стейкхолдеров, государственных органов и неправительственных организаций», - сказал Кориневич.

Также он отмечает, что Украине следует подходить к этому ыопросу более системно. Представитель президента Украины по Крыму заявил, что Киеву нужно не только реагировать на якобы имеющую место «агрессию» России, а стать первым номером.

При этом Кориневич считает, что возвращение Крыма «работа не одного дня».

На этой неделе советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что Зеленский не признает российскую принадлежность Крыма в обмен на возвращение Донбасса под контроль Киева.

«Для президента это недопустимо, он просто человек совершенно другого типа. Это было бы предательством граждан Украины, которые сохраняют украинские паспорта, как бы рискованно это ни было в Крыму под оккупацией», - заявил Потураев в интервью телеканалу ATR.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года, согласно итогам плебисцита, на котором более 98% граждан страны высказались за вхождение в состав РФ. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН и этот вопрос закрыт окончательно.