Вход/Регистрация Подписка

У Зеленского придумали новый план возвращения Крыма

Москва, 28.07.2019
  • У Зеленского придумали новый план возвращения Крыма

Сергей Мальгавко/ТАСС

Команда Владимира Зеленского планирует создать новую концепцию по возвращению Крыма в состав Украины, заявил постоянный представитель по Крыму Антон Кориневич в интервью изданию «Сегодня».  

Украинский чиновник считает, что последние пять лет руководство страны придерживалось хаотичной работы по возвращению Крыма. По его словам, все это время каждый занимался своим делом и не было каких-то общих позиций по этой теме. Кориневич также отмечает, что сейчас в администрации Зеленского разработан новый план "возвращения Крыма".

«Поэтому, собственно говоря, один из посылов, который мы сейчас несем это то, что мы готовы сотрудничать со всеми, никоим образом не пытаясь ограничить или уменьшить роль других стейкхолдеров, государственных органов и неправительственных организаций», - сказал Кориневич.

Также он отмечает, что Украине следует подходить к этому ыопросу более системно.  Представитель президента Украины по Крыму заявил, что Киеву нужно не только реагировать на якобы имеющую место «агрессию» России, а стать первым номером.

При этом Кориневич считает, что возвращение Крыма «работа не одного дня».  

На этой неделе советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что Зеленский не признает российскую принадлежность Крыма в обмен на возвращение Донбасса под контроль Киева.  

«Для президента это недопустимо, он просто человек совершенно другого типа. Это было бы предательством граждан Украины, которые сохраняют украинские паспорта, как бы рискованно это ни было в Крыму под оккупацией», - заявил Потураев в интервью телеканалу ATR.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года, согласно итогам плебисцита, на котором более 98% граждан страны высказались за вхождение в состав РФ. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН и этот вопрос закрыт окончательно.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Открой #Моспром

    Москвичи и гости столицы стали участниками проекта «Открой#Моспром» и своими глазами увидели работу московских промышленных предприятий. Они посетили крупнейшую в Европе фабрику мороженого «Баскин Роббинс», завод известного на весь мир производителя напитков — Coca-Cola HBC Россия и многие другие точки на карте высокотехнологичной промышленности столицы

    Меньше серы, больше «цифры»

    «Норильский никель» ведет масштабную модернизацию производства, призванную существенно сократить негативное влияние на окружающую среду, и готовит к выпуску новый продукт для инвесторов — токены на металлы

    Маркировка товаров: что делать и чего ожидать бизнесу

    с 1 июля стала обязательной маркировка табака, в декабре 2019 года добавят еще четыре товарные группы. Штраф за нарушение закона о маркировке будет достигать 300 тысяч рублей

    "Персонализация каналов продаж в ритейле"

    Компания «Той.ру» одна из первых внедрила в рознице омниканальную систему обслуживания клиентов. Учредитель сети Алиса Лобанова поясняет, чем этот опыт может быть полезен другим ритейлерам

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Горькая экономическая правда
    2. Отстали почти безнадёжно
      Раз на дворе лето, то проходит очередная Международная математическая олимпиада (ММО), чемпионат мира по математике среди школьников старших классов. Раз проходит ММО, то команда России в очередной раз показывает отчаянно кислый результат и все идет как по нотам: выступили, опростоволосились, хвалимся
    3. Назад в 2014 год: ОПЕК сдает свои позиции американским сланцевикам
      ОПЕК сдает свои позиции на рынке нефти американским сланцевым добытчикам, а ситуация движется к «дежавю» 2014 года
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама