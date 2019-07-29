Дальневосточное крыльцо России

Дальневосточная политика российского руководства в последние годы поражает своей активностью. Власти пытаются ликвидировать демографический спад, обеспечить приток населения и мотивировать специалистов для работы на Дальнем Востоке и Арктике. Однако нерешенных проблем все еще много. Формы поддержки и программы долгосрочного развития дальневосточного и арктического регионов «Эксперт» обсудил с председателем комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николаем Харитоновым.

- Николай Михайлович, не секрет, что одна из самых больших проблем России – неравномерное развитие регионов. Целью комитета при его создании в 2011 году было как раз законодательное обеспечение долгосрочного социально-экономическое развитие российских регионов. Что удалось сделать на этом направлении за 8 лет?

- Очевидно, что государственная региональная политика должна быть направлена на обеспечение сбалансированного социального и экономического развития субъектов Российской Федерации и ликвидацию дифференциации между регионами по качеству жизни. От успеха осуществления данной политики зависят не только экономическое развитие страны и социальное положение ее граждан, но и национальная безопасность, единство и территориальная целостность государства. За последнее время принят целый ряд документов стратегического планирования социально-экономического развития страны.

В соответствии с Федеральным Законовом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 13 февраля 2019 года утверждена стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, которая определяет приоритеты системы расселения на территории страны, направления изменения структуры экономики в региональном аспекте, экономическую специализацию субъектов Российской Федерации в межрегиональном разделении труда, потребности в размещении и развитии федеральной инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, направления интеграции Российской Федерации в единое евразийское и мировое экономическое пространство.

Направления государственной политики в отношении территории Дальнего Востока сформулированы и в стратегических документах отраслевого характера, учет которых предусматривается затем в соответствующих государственных программах Российской Федерации и национальных проектах Российской Федерации. И уже в соответствии с этими документами стратегического планирования принимаются соответствующие федеральные законы и подзаконные акты.

На сегодняшний день для ускоренного социально-экономического развития Дальнего Востока принято 39 федеральных законов и 167 нормативных правовых актов Правительства. Стоит отметить наиболее важные, это закон о дальневосточном гектаре, установление нулевой ставки НДС на услуги авиаперевозок на Дальнем Востоке, распространение механизма въезда по электронной визе на все воздушные пункты пропуска и так далее.

- Однако нерешенных задач пока много. По некоторым прогнозам, население отдельных регионов ДФО исчезнет через 50-60 лет. Очевидно, что такая ситуация несет угрозу национальной безопасности. Какие меры предпринимаются для решения этой проблемы?

Государство делает многое для того, чтобы привлечь на Дальний Восток новых жителей. Для этого желающим переехать создаются преференции в улучшении качества медицинской помощи, образования и так далее. Мы добились, чтобы не менее 7,2% в инвестиционных разделах всех госпрограмм должно быть направлено на Дальний Восток. Мы ведем работу по созданию условий для жизни людей в центрах экономического роста и надо делать так, чтобы там были больниц, школы, детские сады, спортивные комплексы. На эти цели выделено до 2020 года в федеральном бюджете 65,2 млрд рублей. Будут построены 22 больницы, 31 школа, 33 спортивных объекта, 10 домов культуры.

«Дальневосточный гектар» на сегодняшний день уже предоставил возможность иметь землю, трудиться на ней около 50 тысячам жителям Дальнего Востока и Российской Федерации, нам надо сейчас подумать над теми препятствиями, которые можно еще ликвидировать.

- Хочется поговорить и о загадочном документе под названием «Национальная программа развития Дальнего Востока до 2025 года». Разработчики говорят, что по амбициозности она должна быть выше всех других разработанных для региона документов. В чем проявляются эти новации?

В прошлом году в администрации (Президента – прим. Эксперта) мы три раза собирались в комиссию, которую возглавлял сегодняшний губернатор Магадана Сергей Носов. Мы готовили президиум Госсовета на Дальневосточном Форуме для Путина (состоится в сентябре). Тогда и Юрий Трутнев (полномочный представитель президента в ДФО), и Игорь Левитин (помощник президента), и Александр Козлов (министр по развитию Дальнего Востока и Арктики), только назначенный, четко говорили всем министерствам, ведомствам: «не пропустите ни школы, ни детского садика, все посчитайте, насколько это будет реально». Я могу Вам дать эту программу, там практически просчитаны объекты по каждому региону, просчитаны большие деньги. Но, честно говоря, на сегодняшний день финансовый вопрос с Правительством не согласован, потому что там очень приличная сумма. В этот раз возглавляет рабочую группу Николаев Айсен Сергеевич, глава республики Саха-Якутия. 18 июня 2019 года состоялось заседание рабочей группы в администрации президента по «подготовке заседания Государственного совета Российской Федерации по национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года». Так мы начали подготовку к президиуму Госсовета, который состоится в сентябре во Владивостоке на Дальневосточном экономическом форуме.

- То есть положений этой национальной программы пока нет нигде?

- Пока ее нет, ее обсуждают. Там очень приличные деньги, поэтому надо смотреть, как и что. Но там просчитано практически все. Не секрет, я выступал на совете законодателей 26 апреля, где президент был, Матвиенко (спикер Совета Федерации) была, все руководители региональных парламентов. Я тогда им сказал, надо какой-то механизм изобретать, чтобы люди не уезжали оттуда. С учетом присоединения Забайкалья и Бурятии все равно за 2018 год из ДФО уехало чуть более 20 тыс чел. В 2017 году – 18 тыс чел без этих двух регионов. Давайте вернемся хотя бы к выходу на пенсию советского периода: женщины – 55 лет, мужчины – 60. На что президент ответил, что в отдельно взятом регионе это неправильно. Но не надо забывать, регион-то действительно отдельный. По всем параметрам. Я уже не говорю о рыбе, лесе, запасе углеродов. Особый должен быть подход. Надо не забывать, что от Урала до Дальнего Востока живет всего 27 млн. Поэтому, мы просчитали, что на пенсию будет уходить 1 млн 200 тыс чел, немного. Надо какие-то первые шаги делать. Я уже не говорю о том, что должны быть коэффициенты надбавки к заработной плате.

- При рассмотрении государственной политики в отношении Дальнего Востока возникает ощущение какой-то хаотичности. Взять хотя бы изменение границ федеральных округов, из-за которого Байкал оказался разорван между 2 федеральными округами. Для чего это было нужно?

Задачей присоединения Забайкалья и Бурятии к ДФО было именно ускорение их социально-экономического развития. Наш комитет считает, что это положительно повлияет на развитие бизнеса, и не повлечет за собой угрозу уникальной экологической системе озера Байкал.

К тому же, это позволит повысить качество и уровень жизни жителей Забайкалья. Соответственно в указанных субъектах заработает механизм дальневосточного гектара, льготная ипотека для молодых семей. К тому же, для бизнеса на этих территориях теперь предусмотрены льготные налоговые режимы (территории опережающего развития).

- Федеральное агентство по туризму сообщило, что за последние 4 года число китайских туристов на Дальнем Востоке выросло в 2 раза. Скептики говорят, что это влечет за собой «китаизацию» дальневосточной России. Есть ли основания для таких опасений?

Упрощенный визовой режим в Дальневосточном федеральном округе был введен в августе 2017 года. За это время более 66,8 тысяч иностранцев получили бесплатные электронные визы для посещения ДФО. С 1 июня 2019 года этот механизм распространен на международные аэропорты Республики Бурятия и Забайкальского края, которые вошли в состав Дальневосточного федерального округа.

Механизм въезда по электронным визам опробован, действует и зарекомендовал себя как перспективный проект. Интерес иностранных туристов к Дальнему Востоку России продолжает расти. С января 2019 года получено свыше 7 тысяч электронных виз для посещения Дальнего Востока. Только за одну неделю февраля текущего года была выдана 831 электронная виза. Большую часть (671 визу) получили граждане Китая. Но не только они, заявки также подали жители Японии, Индии, Мексики, Саудовской Аравии и других стран.

Кроме того, список стран, граждане которых могут оформить электронную визу, продолжает расширяться. В текущем году действие закона распространилось на Тайвань. Такие изменения будут способствовать увеличению туристического потока в регион, развитию туристического потенциала смежных регионов, осуществлению крупных туристических проектов (например, «Восточное кольцо России»), росту инвестиционной активности и привлечению потенциальных инвесторов, а также положительно отразятся на экономике Дальневосточного федерального округа в целом.

Нужно сказать, что из 18 территорий опережающего развития, которые есть на Дальнем Востоке, - три ТОР имеют туристическую направленность. Это Сахалин – ТОР «Горный воздух», ТОР «Камчатка» и ТОР «Комсомольск». Всего реализуется порядка 41 проекта на 36 млрд рублей, с созданием трех тысяч рабочих мест. Это 24 гостиницы, оздоровительные комплексы, центры отдыха, стоянки яхт и катеров, взлетные полосы для малой авиации, три аэропортовых комплекса. Это Сахалин, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский.

И мы рады туристам из любой страны, в том числе из Китая. Мы открыты для иностранных инвестиций и работаем для того, чтобы развивать Россию. В экономику Дальнего Востока, кроме китайских инвесторов, вкладываются инвесторы из Японии, Кореи, Индии, более 30 стран, мы всем им признательны, но все-таки основной поток — это граждане России. Соответственно, в той части, в какой иностранные инвесторы могут принять участие в развитии России, мы будем с уважением, их участие в проектах поддерживать, но землю в собственность мы им не предоставим, мы будем контролировать эту землю с точки зрения сохранения плодородия почв и соблюдения всех требований российского законодательства.

- Но очевидно, что принятых усилий не хватает. В конце прошлого года под Вашим руководством в Думе прошел круглый стол на тему «Законодательные основы формирования механизмов привлечения молодых специалистов в Арктику и на Дальний Восток». Но есть проблема - люди туда ехать не хотят. Какие стимулирующие меры предлагает государство для выправления этой ситуации?

Растущие объемы производства и масштабные инвестиционные проекты в Арктике и на Дальнем Востоке требуют значительного увеличения трудовых ресурсов, которое может быть обеспечено как за счет населения этих территорий, так и за счет привлечения работников из других регионов России, в том числе молодых специалистов – выпускников вузов и колледжей.

В Арктике почти нет локальных вузов и научных школ, поэтому молодые люди вынуждены поступать в федеральные учебные заведения в центральных регионах страны, при этом до 90% выпускников обратно не возвращаются.

Согласно социологическим исследованиям молодежи, проводимых на территории северных и дальневосточных регионов, существуют четыре основных проблемных зоны – самореализация молодежи, трудоустройство, представление о будущем региона и жизни в нем.

В связи с этим необходимы меры государственной поддержки по вопросам закрепления, развития и привлечения кадров в Арктику. Следует сформировать систему обеспечения жильём молодых семей и специалистов, принять дополнительные меры поддержки молодёжи, направленные на повышение доступности услуг в сфере занятости, здравоохранения, образования и культуры.

- Коль уж мы затронули Арктику, не могу не спросить про этот регион. В апреле Вы говорили о необходимости создания единого свода законов по развитию арктических регионов. Однако об этом говорится уже несколько лет. Как обстоят дела сейчас и в чем трудности принятия единого кодекса?

Мы никак к общему знаменателю не придем. Арктический кодекс – это свод всех законов, где все прописано. Но, наверное, мы когда-то придем к этому. Необходимо законодательно определить, что каждый человек теряет и находит в ДФО, если он едет туда жить и работать. Или, важнейшее направление, если мы говорим о Северном морском пути, это примерно 7,5 тыс миль, это приличное расстояние. Мы в апреле проводили форум в Санкт-Петербурге. Из Исландии прилетели, со Швеции прилетели, с Норвегии. Все хотят около этого СМП не потерять и свою выгоду. Китай даже собрал 2 полярные станции. Мы видим, что происходит с Ираном, через пролив пройти невозможно, сегодня-завтра там завяжется борьба. И что тогда? Поэтому все внимание обращено на СМП, это очень серьезное направление. И президент чувствует колоссальную ответственность по развитию Дальнего Востока. Он не случайно назвал XXI век – веком развития ДВ. Поэтому, это крыльцо Российской Федерации, оно должно быть сильным, мощным, красивым.

- Вы второй созыв подряд возглавляете Комитет. Каких реальных успехов удалось добиться за время Вашей работы на этой должности?

Для того чтобы больше туристов прибывало на Дальний Восток введены электронные визы. Для обеспечения дальневосточников более дешевыми авиабилетами снижена ставка налога на добавленную стоимость (НДС) на пассажирские авиаперевозки.

Кроме того, увеличены субсидии из федерального бюджета в 2018 и 2019 годах на авиабилеты для дальневосточников. По итогам прошлого года суммарно удалось добиться дополнительного выделения 4,5 млрд.рублей на льготные авиабилеты для жителей субъектов Дальнего Востока. Всего было перевезено более 400 тысяч пассажиров.

С начала этого года нам удалось сделать программу круглогодичной, и она заработала уже с 1 января 2019 года. Кроме этого в нее были включены дополнительные маршруты для Дальнего Востока - добавлено 64 новых маршрута и теперь их 134. С этого года правом пользоваться льготными авиабилетами могут многодетные семьи.

С 1 января 2019 года для дальневосточных семей, у которых появится второй или последующий ребенок есть возможность получить льготную ипотеку (5 процентов годовых)

- И последний вопрос. В 2004 году на президентских выборах за Вас проголосовало около 9,5 млн человек (более 13,5% избирателей). Можно ли объяснить такие результаты представителей компартии ностальгией по советскому прошлому?

Было дело. 13,7% мне оставили, или проголосовали. Это говорит о том, что идеи социальной справедливости бессмертны. Люди хотели бы ощущать эту социальную справедливость во всем, но понятно, что кто-то всегда будет больше получать. Но есть ленинский завет: «от каждого по способностям, но каждому по труду». Мы говорим, что сегодня природные ресурсы принадлежат народу. Почему сегодня в государственной компании, не буду называть, в месяц зарплата достигает и по 20 млн, и по 23 млн. Зачем такое, если мы видим как страдают другие категории?