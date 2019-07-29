Депутаты Зеленского проходят ускоренное обучение

Избранные народные депутаты от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» были организованно свезены в дома отдыха расположенные в западноукраинском городе Трускавце. Будущие депутаты Верховной Рады с 8.30 до 21.30 проходят интенсивный курс обучения – им читают лекции по экономике, политике, социологии и проводят семинары.

В Верховную Раду от «Слуги народа» прошло много депутатов без высшего образования и какого бы то ни было работы. Особо отличился депутат от «Слуги народа» Владимир Тимофийчук, победивший на мажоритарном округе в Ивано-Франковской области. В сети появилось видео, на котором Тимофийчук представляясь, не может без посторонней помощи вспомнить сколько ему лет.