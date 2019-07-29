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Диетолог перечислила овощи и фрукты, которые необходимо включать в рацион в августе

Москва, 29.07.2019
  • Диетолог перечислила овощи и фрукты, которые необходимо включать в рацион в августе

Из открытых источников

По словам врача- диетолога Елены Соломатиной, в день необходимо съедать 400–500 граммов сезонных овощей и 350–400 граммов фруктов.

Питание плодами по сезону помогает запастись организму витаминами и полезными минералами на весь год, уверена врач. А вот «зимние» овощи и фрукты такие, как бананы, киви, авокадо или корнеплоды, лучше оставить для холодного времени года.

Постоянно присутствовать летом на столе должны помидоры и огурцы, уверена диетолог. Огурцы полезны большим количеством калия, который необходимы для работы сердца и почек, а также служат профилактикой заболеваний щитовидной железы и сосудистой системы.

Помидоры полезны большим количество витамина С, В1, В2, В3, провитамина А, а также фосфора, кальция, магния, железа. Этот овощ полезен при сердечно-сосудистых заболеваниях, а также упадке сил.

Помимо этого врач советует, делать из помидор заготовки на зиму, поскольку – это единственный овощ, который не утрачивает своих полезных свойств при термической обработке.

В летний сезон для желающих бросить курить необходимо есть как можно больше баклажан, советует врач. При низкой калорийности и большом количестве витамин РР, никотиновой кислоты, этот овощ помогает легче переживать отказ от табака.

Кабачки также должны присутствовать в летнем рационе каждого россиянина. Овощ, благодаря своей низкой калорийности, а также содержанию в нем калия, железа, органических кислот, витаминов С, В1, В2, В6, каротина, хорошо усваиваются организмом.

Из фруктов необходимо есть как можно больше абрикосов, которые содержат много фосфора и магния, и персиков, поддерживающих сердечно-сосудистую систему и почки, добавила диетолог.

Также Соломатина советует не упускать возможность и в сезон бахчевых есть как можно больше арбузов, чей состав  богат фолиевой кислотой, каротином, пектиновыми полисахаридами, солями калия, железом, магнием, кальцием, фосфором. Также ягода очищает организм, промывая почки, напоминает врач.

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