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Тегеран отверг усилия Европы по ослаблению напряженности в Персидском заливе

Москва, 29.07.2019
  • Тегеран отверг усилия Европы по ослаблению напряженности в Персидском заливе

SalamPix/ABACA

Накал напряженности в Персидском заливе не спадает. Причем, может создаться впечатление, что этого не хочет… Тегеран. По крайней мере, так со стороны могут выглядеть последние шаги ИРИ: отказ принимать госсекретаря Майка Помпео и британских условий по разрешению конфликта с задержанными танкерами.

Президент Ирана Хассан Рухани недавно намекнул, что обмен танкерами мог бы снизить градус напряженности в отношениях между Ираном и Великобританией. Однако в воскресенье пресс-секретарь иранского правительства отверг условия урегулирования отношений, выдвинутые Лондоном. Во-первых, Тегеран не хочет менять Stena Impero на Grace 1, а во-вторых, он отвергает главное требование Лондона, необходимое для освобождения иранского танкера – гарантии, что 2 млн баррелей нефти, которые находятся в его трюмах, не попадут в Сирию. Нарушение европейских санкций против Сирии является главным объяснением Гибралтара и Лондона ареста иранского танкера.

«Наша позиция относительно украденного иранского корабля ясна,- приводит государственное агентство IRNA слова Али Раби.- Они должны покончить с грабежом».

Только после этого Тегеран примет решение по освобождению Stena Impero. Что касается гарантий относительно непопадания нефти на иранском танкере в Сирию, то, по словам правительственного пресс-секретаря, в Тегеране не видят причин ее давать.

Новому британскому премьеру Борису Джонсону не позавидуешь: Тереза Мэй оставила ему беспокойное «наследство», которое включает и конфликт с Ираном. Джонсону теперь приходится лавировать между союзническими отношениями с Вашингтоном, созданием поддержки в Европе для создания многонациональных сил для защиты свободы судоходства в Персидском заливе и желанием сохранить ядерную сделку с Ираном. В Персидский залив, кстати, в минувшие выходные прибыл второй британский военный корабль – эсминец Duncan, который будет сопровождать корабли с британским флагом по опасным водам вместе с корветом Montrose, уже встречавшимся с катерами стражей исламской революции.

В Тегеране призывают европейские страны не отправлять в Персидский залив военные корабли. Иранцы предупреждают, что будут считать отправку кораблей провокацией, которая, по словам Раби, приведет только к эскалации обстановки в регионе.

Танкерная война, начинающаяся в Персидском заливе и прилегающих проливах, ставит в непростое положение и Евросоюз. С одной стороны, европейские подписанты ядерной сделки по Ирану утверждают, что хотят ее сохранения и в этом интересы Брюсселя и Тегерана совпадают; но с другой, европейские лидеры хотят обеспечить безопасность судоходства в Персидском заливе. Для того же, чтобы лишний раз не раздражать Иран, в Европе заявляют, что эта миссия не будет иметь никакого отношения к кампании давления на ИРИ, проводимой Вашингтоном.

В воскресенье в Женеве встретились дипломаты из Ирана, Великобритании, Франции, ФРГ, России и Китая, подписавшими в 2015 году сделку. Они собрались обсудить способы облегчить непростое экономическое положение Ирана, вызванное американскими санкциями. По мере того, как давление санкций Вашингтона нарастает, в Тегеране начали постепенно отходить от отдельных условий сделки. На данном этапе, к примеру, Иран превысил допускаемый по сделке уровень обогащения урана.

Говоря о других действиях ИРИ, которые едва ли будут способствовать ослаблению напряжения в регионе, можно упомянуть испытательный запуск баллистической ракеты средней дальности. Очевидная цель этого запуска – показать Вашингтону, что Иран не намерен выполнять условия Белого дома, который потребовал в числе прочего для возвращения США в ядерную сделку сокращения ракетной программы Ирана.

Правительство ИРИ также обидело госсекретаря Майка Помпео, вознамерившегося приехать в Тегеран для того, чтобы напрямую поговорить с иранцами. Иранские власти согласны на переговоры с США лишь в том случае, если им будет гарантирован равноправный диалог и если США без каких бы то ни было предварительных условий и требований вернутся в ядерную сделку.

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