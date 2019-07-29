Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: погода приготовила новые сюрпризы

Лето-2019 уже принесло много погодных сюрпризов жителям России. Очередные из них ожидаются в ближайшие 14 дней. Пока в центральных регионах страны, которые находятся под влиянием арктического циклона, наблюдается холодная осенняя погода, на севере РФ климатическое лето в самом разгаре. Здесь комфортную температурную обстановку формируют влажные циклонические и антициклонические воздушные массы.

Погода на Дальнем Востоке на 14 дней, прогноз Гисметео

Так, в Хабаровском крае, по прогнозу Гисметео, на синоптическую ситуацию будет влиять южный атмосферный фронт. В период с 30 июля по 4 августа здесь солнечно, жарко и без осадков. В дневные часы воздух прогреется до плюс 27-29. Ночью ниже плюс 17 столбики термометров не опустятся. Правда, в среду, 31 июля неожиданно похолодает до плюс 23 днём, выпадут осадки. Но это станет исключением из череды жарких, летних дней. С 8 по 12 августа климатическая обстановка в Хабаровском крае поменяется – регион накроет волна ливневых дождей, которые будут сопровождаться мощными раскатами грома и усилением ветра.

Прогноз погоды на 14 дней в Сибири и на Колыме

Холодные тропические ливни обрушатся в ближайшие дни и на регионы Сибири. При этом температура воздуха будет всё равно повышаться и, например, в Красноярском крае во вторник ожидается плюс 26-28, в среду синоптики Гисметео прогнозируют осадки высокой интенсивности, возможны грозы, но столбики термометров продолжат подниматься вверх и к выходным остановятся на отметке плюс 28-30. Смена атмосферных фронтов, которая, предположительно произойдёт в середине следующей недели, понизит температуру воздуха до 17-18 градусов выше нуля.

Продолжаются сильные осадки в Иркутской области, которые по прогнозу Гиметео, прекратятся не раньше вечера 4 августа. Начиная же со среды, 5 августа, южный ветер разгонит кучевые облака, выглянет солнце, которое разогреет воздух до плюс 26. Такой температурный фон продержится до 7 августа. Периодически будут выпадать осадки, но сильных ливней всё-таки не ожидается. С 8 по 12 августа здесь, как и в соседних областях, немногого похолодает до плюс 20-21, при этом сильный дождь ожидается только в понедельник, 12 августа.

Лихорадить от антициклона будет Колыму. Атмосферный фронт, с одной стороны нормализует атмосферное давление, которое будет находиться на уровне 749-751 мм ртутного столба. С другой стороны – в регионе похолодает до плюс 11-13. Будет пасмурно, ожидаются осадки, и даже мокрый снег. При этом, начиная с середины этой недели и до 12 августа дневные температурные показатели будут в среднем примерно такими же, как и ночные и составят плюс 12.

Гисметео. Прогноз погоды в Москве на 14 дней

В Москве, где после ультраполярного вторжения арктического циклона произошло резкое изменение климатической обстановки, ближайшие дни будет не по-летнему холодно. Пик снижения температурных показателей придется на среду, 31 июля и на четверг, 1 августа – в ночные часы ожидается плюс 10, в дневные часы – плюс 13. До конца этой недели почти в ежедневном режиме прогнозируются осадки. В Гисметео обещают потепление ближе к середине следующей недели, когда новый антициклон повысит в регионе не только атмосферное давление, но и температуру воздуха. С 8 по 12 августа ожидается плюс 24-25.