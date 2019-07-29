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В России хотят запретить иностранцам владеть значимыми сайтами

Москва, 29.07.2019
#Интернет
  • В России хотят запретить иностранцам владеть значимыми сайтами

Ярослав Чингаев/ТАСС

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, которым предлагается ограничить 20% иностранное владение информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ. Как сообщает агентство ТАСС, нарушение этой нормы будет грозить запретом на рекламу. Законопроект внесен членом комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антоном Горелкиным ("Единая Россия").

Согласно документу, планируется "определить понятие значимых информационных ресурсов для развития информационной инфраструктуры". Так, "некоторые сервисы, которые активно используют пользователи, находящиеся на территории РФ, будут признаваться значимыми для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных". "Основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юридическое лицо или гражданин РФ. При этом доля иностранного участия в российском юридическом лице ограничивается 20% голосующих акций", - подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.

Решение об этом будет принимать правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора. В свою очередь, ведомство будет "формировать на основании оценки количества пользователей такого ресурса, объема и состава накапливаемой информации, ожидаемого эффекта для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры, технологий обработки данных". "В целях защиты персональных данных граждан РФ законопроектом устанавливается требование о том, что технические средства и базы данных значимых информационных ресурсов должны размещаться на территории РФ", - сказано в пояснительной записке.

Чем сложнее идея для реализации – тем больше шансов, что ее примут, комментирует происходящее эксперт Международного финансового центра Дмитрий Иногородский. Наше правительство вообще не ищет простых путей, добавляет он. Сначала создает себе трудности, а потом героически их преодолевает. Главная проблема этой инициативы – это опять таки ее реализация.

Первая компания, которая приходит на ум – это «Яндекс». Проблема в том, что она зарегистрирована не в России, и как этот вопрос будут решать, сказать очень сложно. Запретить рекламу «Яндекс»? «Я думаю, это скорее «Яндекс» может убрать из поиска Роскомнадзор. Данные меры продолжают «политику партии» по концентрации всего интернета в руках правительства, и я уверен, что такая инициатива легко пройдет до закона, но с ее реализацией будут большие проблемы», – говорит эксперт.

Самое печальное, что реальных плюсов для компаний и пользователей в этом нет, а любые ограничения лишь мешают ведению и развитию бизнеса. В целом же, уверен Дмитрий Иногородский, любые ограничения – это всегда плохо. Естественно есть вещи, где без этого не обойтись, но идея хранить все цифровые данные в одном месте (на территории РФ) – идея плохая. Есть такое понятие, как диверсификация, и относится оно не только к деньгам.

Между тем, в одной из крупнейших ИТ-компаний России «Яндексе» уже выступили против закона. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Яндекса», «в случае принятия законопроекта может быть разрушена уникальная экосистема интернет-бизнесов в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями. В результате пострадают конечные пользователи. Мы считаем, что законопроект в текущем виде не должен быть принят, и готовы участвовать в его обсуждении».

В Минкомсвязи также не поддержали идею законопроекта о значимых инфоресурсах. Глава ведомства Константин Носков считает инициативу необдуманной.

"Я не видел самого законопроекта, но саму идею я категорически не поддерживаю. Во всяком случае, о чем я читаю в прессе, как трактуется этот закон. Те компании, против которых направлен фактически этот законопроект - в частности, "Яндекс" и Mail.ru Group, - это наше национальное достояние, и они дают нам шанс на то, что наша страна будет занимать достойное место в дальнейшем в цифровом мире, и мы будем успешно конкурировать, как минимум, на рынке русскоязычных стран и в России", - сказал Носков РИА Новости, комментируя законопроект.

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