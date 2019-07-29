Киев объявил о реформе СБУ

Как сообщил секретарь Совета национальной обороны и безопасности страны Александр Данилюк, украинская администрация утвердила проект по реформе СБУ.

Однако, чтобы поправки действительно реально работали, необходимо внести соответствующие поправки в законодательство.

«На повестке дня стоит реформа сферы безопасности, без которой остальные реформы абсолютно не будут иметь смысла», - сообщил Данилюк.

Чиновник подчеркнул, что украинская служба безопасности, должна стать «более мощной в плане контрразведки». Также от СБУ планируется забрать функции борьбы с экономическими преступлениями и борьбы с коррупцией, пояснил Данилюк. Он заверил, что идею реформирования поддерживают европейские партнеры Украины.

Напомним, перестановки в СБУ начались после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины. Первым замглавы СБУ был назначен руководитель предвыборного штаба Зеленского и руководитель партии «Слуга народа» Иван Баканов.