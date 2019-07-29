Китай нашел замену рынку США по закупкам сои

Пекин дал разрешение на поставки сои из всех регионов России, передает РИА «Новости», ссылаясь на сайт Главного таможенного управления КНР.

Соя будет поставляться в Китай наравне с российскими кукурузой, рисом и рапсом, сообщает СМИ.

Таможенное ведомство сообщает, что под определение «российская соя» попадает данный продукт, выращенный на всей территории России. При этом сою в КНР можно поставлять всеми видами транспорта, сообщает агентство.

Напомним, о стремлении увеличить закупки сои из России МИД Китая объявил в апреле текущего года. Позже Пекин объявил о намерении прекратить закупки сои у Соединенных Штатов.