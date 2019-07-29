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Курс доллара: аналитики вынесли вердикт рублю

Москва, 29.07.2019
  • Курс доллара: аналитики вынесли вердикт рублю

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Российский рубль дешевеет к основным резервным мировым валютам на фоне снижения поддержки нацвалюты со стороны экспортеров по окончании пика налоговых выплат. Так, по данным на 15:00 мск на торгах Московской биржи курс доллара к рублю вырос по сравнению с закрытием пятницы на 8 коп. и торгуется сейчас по 63,53. Курс евро прибавил 7 коп., поднявшись до 70,63 руб. При этом курс доллара остаётся вблизи двухмесячного пика на 98,09 по индексу на усилении ожиданий снижения ставки на 25 б.п.

По мнению экспертов, рубль умеренно снижается к доллару и евро на фоне окончания налогового периода. Тем самым, покупки валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила теперь могут начать играть всё более заметную роль.

Так, Михаил Поддубский из Промсвязьбанка напоминает, что сегодня российские компании уплачивают налог на прибыль, после чего налоговый период закончится. Начиная со во второй половины недели могут быть выплачены последние дивиденды от российских компаний, таких как Газпром и Сургутнефтегаз. Как поясняет аналитик, какая-то часть из них может быть конвертирована в валюту, что негативно скажется на рубле.

При этом в Промсвязьбанке отмечают, что модели оценки стоимости навалюты базирующиеся на текущих ценах на нефть и с учётом макропоказателей, говорят, что рубль оценен справедливо. Поэтому поднять его в среднесрочной перспективе может лишь общий всплеск оптимизма инвесторов в отношении всей группы валют EM после смягчения монетарной политики ФРС.

В свою очередь, Алексей Антонов из «Алор Брокер» вообще считает, что у рубля нет никаких шансов пойти в рост, так как налоговый период прошёл и не вызвал укрепления нацвалюты. По его мнению, крупные экспортеры просто не стали откладывать на последние дни продажу долларов и евро для расчётов с бюджетом. Как предполагает аналитик, курс доллара к рублю будет тестировать сопротивление 63,5 руб., закрыться выше и начать движение в сторону 64,1.

Однако всё тот же Антонов всё-таки считает, что ситуация для рубля ещё может измениться, но лишь при одном условии, что американский регулятор снизит ставку сразу на 0,5 п.п. или хотя бы в даст чёткий сигнал, что продолжит смягчать денежно-кредитную политику.

Татьяна Евдокимова из Нордеа Банка, также прогнозирует на этой неделе ослабление рубля к доллару. Она напоминает, что участники рынка ожидают от Федрезерва снижения на 100 б.п. до конца 2020 года. А это, по её мнению, может привести к существенному укреплению доллара и, как следствие, давлению на рисковые активы и валюты развивающихся стран, в том числе на рубль. Её прогноз: скорее всего, текущая неделя завершится укреплением доллара в основных валютных парах – доллар закрепится в диапазоне 63-64 руб., сдвигаясь к отметке 64. Рубль же сохранит лучшие шансы на укрепление в паре с евро.

Между тем, Дмитрий Полевой из РФПИ отмечает, что последние налоги, уплачиваемые сегодня, вряд ли будут значимым фактором для нацалюты, поэтому на первый план выйдут внешние новости и отдельные дивидендные истории. Как он полагает, курс доллара до конца дня будет оставаться вблизи отметки 63,50 руб.

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