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Курс доллара: рубль остался без поддержки

Москва, 29.07.2019
  • Курс доллара: рубль остался без поддержки

Дмитрий Рогулин/ТАСС

В последний рабочий день прошедшей недели рубль, который все последние дни чувствовал себя уверенно в паре с долларом, развернулся вниз. Так, на торгах Московской биржи при закрытии основной сессии в пятницу, курс доллара составил 63,45 руб., что на 21 коп. выше уровня закрытия четверга. Немного укрепился к нацвалюте и евро, который закончил неделю на отметке 70,56 руб., подорожав на 12 коп.

При этом пятница для рубля началась вполне спокойно. Нацвалюта никак не отреагировала на ожидаемое решение ЦБ РФ снизить ставку на 25 базисных пунктов, продолжая торговаться на уровне 63,11-63,25. Однако новость, пришедшая ближе к вечеру из-за океана, взорвала обстановку на рынках.

Ларри Кудлоу – советник президента США Дональда Трампа в интервью СNBC заявил, что любые интервенции со стороны американских властей на валютнoм рынке исключены. Сразу после этой новости индекс доллара Bloomberg подскочил до максимума более чем за месяц, индекс доллара к шести валютам пробил психологическую отметку 98,00. Акции на бирже в Нью-Йорке упали на 0,5%, а курс доллара начал расти фронтально, в том числе к рублю. Впрочем, позже Дональд Трамп фактически дезавуировал заявление своего советника, отметив, что он не отказывается от возможности использовать интервенции на валютном рынке.

Курс доллара поддержали также достаточно сильные данные по ВВП США – 2,1% за апрель-июнь, хотя этот показатель снизился по сравнению с предыдущим периодом (3,1%).

Большинство аналитиков также считает, что рубль снизился не только к доллару, но и к евро на фоне геополитических факторов, которые вышли на первое место в качестве негатива для рубля, что заставило трейдеров зафиксировать позиции для хеджирования рисков.

В свою очередь, Богдан Зварич из Промсвязьбанка считает, что снижение рубля, связано со снижением поддержки нацвалюты со стороны экспортеров на фоне окончания пика налоговых выплат. По его мнению, с технической точки зрения в последние сессии долларовым «быкам» удалось закрепиться выше краткосрочного нисходящего тренда, берущего начало от июньских максимумов, что говорит в пользу возможности продолжения восстановления и тестирования долларом сопротивления на уровне 64 руб.

Сергей Суверов из «БКС премьер» напоминает, что решение российского регулятора о ставке было ожидаемым, поэтому оно не принесло никакой волатильности в динамику нацвалюты. Между тем, как поясняет аналитик, смягчение денежно-кредитной политики Банка России проходит параллельно с аналогичными действиями, которые уже совсем скоро предпримет Федрезерв, а это поддержит carry trade в пользу рубля.

«Поэтому пока спрос на ОФЗ останется высоким, и у рубля нет никаких оснований, чтобы серьезно обвалиться», – резюмировал эксперт.

Ожидаемое снижение ставки ФРС на этой неделе уже, по всей видимости, заложено в котировках и приведет к краткосрочному эффекту на курс рубля.

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