Медведчука исключили из переговоров по Донбассу

Роман Бессмертный – представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам – заявил, что из переговоров по Донбассу исключён глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. При этом он пояснил, что Медведчук исключён из переговорного процесса в рамках модификации Минского процесса, передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ

«Могу сказать, что это очень серьезная модификация, которая даёт нам всем шанс, – подчеркнул Бессмертный. – Но над этим надо задумываться и начать делать что-то».

При этом представитель Киева пояснил, что Минский процесс малоэффективен, как, впрочем, всегда бывает, когда в переговорах каждый тянет одеяло на себя. В этой связи Бессмертный привёл пример трёхсторонней контактной группы, которая ведёт переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

«Так вот эти переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжаются в Минске 28 лет. Вам нравятся такие перспективы?», – резюмировал представитель Киева.