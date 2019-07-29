Назван ТОП-5 лучших кроссоверов в России

Лидером на российском авторынке по популярности среди автомобилистов стал Renault Arkana, пишет портал CarsWeek на основе анализа, поступивших на автомобильный рынок России кроссоверов с конца весны по начало лето текущего года.

Эксперты рынка уверены, что модель будет пользоваться спросом не только в России, но и во всех странах, где она представлена.

Ресурс уточняет, что автомобиль представлен в четырех комплектациях, а его стоимость варьируется от 999 тысяч рублей до 1,4 миллиона рублей. Второе место занимает обновленный Suzuki Jimny, продажи которого стартуют 1 августа.

Замыкает тройку лидеров Nissan Qashqai, который не претерпел существенных изменений в технологическом исполнении, но стал более ярким в плане дизайна. На четвертом и пятом местах внедорожник Range Rover Evoque и кросс-универсал Volvo V60 Cross Country соответсвенно.

Ранее специалисты рассказали о подорожании всех автомобилей линейки Lada. Машины прибавят в стоимости примерно 1%.