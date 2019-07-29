Названы самые неэффективные лекарства

Медицинские эксперты назвали неэффективные лекарства, запрещенные во всех развитых странах, пишут «Дни.ру». Специалисты подчеркивают, что эти препараты устарели, однако, в России ими продолжают пользоваться.

Лидером в списке сомнительных лекарств стал анальгин, который давно не применяется в Евросоюзе из-за возможности анафилактического шока. Ему на смену давно пришли более современные и эффективные медикаменты.

Далее следует бисептол, который в России до сих пор применяется для лечения болезней верхних дыхательных путей. Медики уточняют, что у бактерий образовался иммунитет к этому лекарственному средству, а у пациентов препарат вызывает аллергию.

Третьим в списке неэффективных лекарств следует корвалол, не дающий лечебного эффекта, а только вызывающего привыкание из-за транквилизаторов, которые содержаться в составе препарата.

Также не оказывает лечение, а лишь действует по принципу плацебо валидол, который в лучшем случае можно использовать в качестве успокоительного средства.

Замыкает пятерку ненужных лекарств антибиотик левомицетин, который дает слишком много побочных эффектов. Медики советуют использовать более современные и эффективные препараты, которые не дают столько побочных эффектов для организма.