От Трампа требуют ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей

Американские конгрессмены Майкл Маккол и Элиот Энгел потребовали от главы Белого дома Дональда Трампа ввести новые жёсткие антироссийские санкции из-за отравления в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Виктории, передаёт Sputnik.

В специальном послании, которое конгрессмены отправили Трампу политики выразили серьёзную озабоченность из-за того, что Белый дом не ввёл второй пакет ограничительных мер после инцидента в Солсбери. Кроме того, конгрессмены заявили, что «Москва применила химическое оружие против живущих в США людей». При этом, что имели ввиду политики, выдвигая это обвинение, пока остаётся непонятым.

Зато известно, что авторы письма считают неприемлемой неспособность президента США ответить на «неприкрытую российскую агрессию», которая, по их мнению, требует незамедлительных действий, как от Трампа, так и от Конгресса.