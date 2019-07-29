Выйти из-под колпака санкций: первые операции в новой платежной системе INSTEX уже проведены

Как заявил на встрече представителей "пятерки" и Ирана в Вене замглавы МИД РФ Сергей Рябков, первые операции по специальному механизму INSTEX уже были совершены. Сейчас новая платежная система работает в пилотном режиме, но интерес к ней уже проявили европейские страны и КНР.

«Чтобы этот механизм заработал в полную силу, нужно завершить определенные политико-бюрократические процедуры в плане оформления дополнительных документов между самим INSTEX и аналогичной структурой, которую создали иранцы, сейчас стороны этим вплотную занимаются",- передает слова Сергея Рябкова агентство Прайм.

Сейчас, подчеркнул политик, Москва и Пекин продолжают добиваться, чтобы механизм был открыт и для стран, не входящих в Евросоюз. "И чтобы через него можно было проводить транзакции по экспорту иранской нефти", — подчеркнул он. "Главное, что механизм не виртуален, он существует, и первые операции по нему уже были осуществлены", — констатировал Сергей Рябков.

"Франция, Германия и Великобритания проинформировали участников о том, что INSTEX является оперативным и доступным для всех государств-членов ЕС и первые операции уже обрабатываются... Они подтвердили, что некоторые страны-члены ЕС находятся в процессе присоединения к INSTEX в качестве акционеров специального назначения, направленного на облегчение законного бизнеса с Ираном. Они также работают над открытием INSTEX для экономических операторов из третьих стран", - сообщили, в свою очередь, в МИД ЕС.

INSTEX не призвана стать заменой или существенной альтернативой используемой сегодня повсеместно системе SWIFT, считает шеф-аналитик ГК ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. Но, безусловно, признает он, новую систему расчётов INSTEX европейские страны изначально принялись создавать именно в ответ на выход США из ядерной сделки с Ираном, как только администрация Трампа недвусмысленно анонсировала и этот выход, и последующее наложение на Иран санкций с запретом продажи и нефти, и ряда других значимых товаров.

На этапе становления INSTEX можно было сколь угодно делать вид, что она вовсе не предназначена для игнорирования и обхода санкций, а лишь будет якобы поддерживать расчёты за гуманитарные поставки в Иран лекарств и продовольствия, говорит Пётр Пушкарёв. Но истина была известна всем и с самого начала: что придёт момент, когда сначала компании из Европы, а затем и из других стран, смогут проводить через INSTEX в том числе и расчёты за иранскую нефть, уводя все такие транзакции спокойно из-под колпака американских санкций. Создавать же такую систему чисто ради дополнительной безопасности гуманитарных расчётов, очевидно, просто не имело смысла.

Возможно, делает предположение аналитик, покупать иранскую нефть не станут напрямую европейские компании, а это будут делать через INSTEX. Например, представители Китая или Индии, либо поставка будет идти по цепочке из нескольких европейских компаний - при этом важно лишь, чтобы ни первые, ни вторые европейские покупатели не имели непосредственно никакого бизнеса и счетов в США. Как вариант, одна европейская компания, фактический импортёр иранской нефти, будет осуществлять платёж лишь в адрес какой-то другой европейской же компании, которая "по бартеру" поставляет в Иран что-то не запрещённое режимом санкций. То есть оплаты за нефть в адрес Тегерана при этом формально не будет.

В итоге часть "очищенной" таким образом от иранского происхождения нефти будет поступать в Европу, избавляя в то же время европейских покупателей от обвинений в прямом нарушении режима американских санкций, но в любом случае выводя их из под удара потенциальных американских штрафов.

И так будет не потому, что европейцы не в состоянии прожить без иранской нефти, а прежде всего потому, что политическая воля европейцев к организации и продолжению полноценной торговли с иранскими партнёрами является важнейшим условием со стороны властей Ирана, чтобы иранское руководство могло доверять Европе и дальше, и чтобы иранская сторона согласилась в итоге держать себя и дальше в рамках заключённого в 2015 году ядерного соглашения - чтобы пусть и без участия США, но остальные партнёры-гаранты сделки были бы привержены её соблюдению.

На данный момент, указывает Пётр Пушкарёв, у полноценного запуска INSTEX остались лишь определённые политические препятствия. Американские официальные лица напрямую предостерегают Европу от такого шага, организуя параллельно и утечки в прессу. Не далее как пару дней назад неназванный "высокопоставленный представитель администрации" сообщил изданию Washington Examiner, что из казначейства США в управление INSTEX была направлено письмо с выражением неудовольствия созданием такого инструмента, который очевидно может служить обходу режима санкций, и об опасностях с ним связанных".

Однако не исключен и сценарий, при котором по мере нарастания различных торговых трений и противоречий уже между Европой и США, европейцы и в открытую объявят, что да, через INSTEX будут допущены и расчёты за нефть, и что режим антииранских санкций США в Европе таким образом не признают. Это менее вероятное развитие сюжета, полагает Пётр Пушкарёв, и тем не менее оно вполне возможно. На фоне, например, обмена репликами между Елисейским дворцом и Белым домом по вопросу желания французов обложить у себя в стране налогами обороты интернет-гигантов Google и Amazon, и возможных ответных мер США по французскому вину, а Трамп уже написал, что всегда предпочитал американское вино французскому, а следом и по каким-то возможно другим товарным группам.

Если торговый и политический разлом между Старым и Новым светом будет увеличиваться, то европейцы вполне могут в ответ сделать INSTEX базой для обхода не только антииранских санкций, но и самых разных других финансовых ограничений, с помощью которых США сдерживают развитие неугодных им стран - так что стать частью механизма INSTEX могут в открытую, или же пока не афишируя это особо, не только компании из России или Китая, Индии, но и, допустим, контрагенты госкомпаний из Венесуэлы или Кубы.

Маловероятно, считает Пётр Пушкарёв, чтобы в INSTEX "приняли", например, Северную Корею, которая находится также под санкциями ООН, и по таким вопросам есть скоординированная позиция действительно всего мирового сообщества, а не просто некая прихоть единственной страны США. Но то, что постепенно сфера действия и популярности механизмов INSTEX может выйти далеко за пределы задачи расчётов с Ираном, уже достаточно очевидно.

Между тем, продолжает Дмитрий Жарский, генеральный директор экспертной группы Vetaтему Дмитрий Жарский, генеральный директор экспертной группы Veta, для Ирана, начало работы INSTEX, альтернативного SWIFT канала обмена финансовыми сообщениями, является хорошей новостью, впрочем, это не значит, что проблемы исламской республики близятся к своему завершению. Действительно американские санкции, вновь введенные Вашингтоном, оказывают деструктивное влияние на экономику государства.

Так, например, объемы экспорта, поднявшиеся за время короткого промежутка времени после снятия ранее вводившихся огианичений до 2,5 млн барр/сутки, упали до уровней, близких к историческим минимумам, всего 0,4 млн барр/сутки. По словам эксперта, даже такие объемы сырья Тегеран поставляет на внешние рынки с большим трудом, поскольку еще в мае исключения, позволявшие отдельным странам в обход санкционного режима закупать иранскую нефть, США были отменены. Кроме того, санкции ввдены и в отношении второй важнейшей для Ирана экспортоориентированной отрасли, черной и цветной металлургии: так сейчас ограничения касаются торговли железом, сталью, алюминием и медью и изделиями из них.

В соответствии с прогнозами МВФ, ВВП Ирана в этом году может сократиться на 6%, существуют крайне высокие риски гиперинфляции и стремительного роста безработицы из-за сокращения объемов производства экспортоориентированных предприятий. Усугубляют проблемы Ирана крайне непростые отношения с соседями. Напомню, что Тегеран находится в состоянии длительного тлеющего конфликта с крупнейшей добывающей державой ОПЕК Саудовской Аравией, большую часть энергоресурсов поставляющей морем.

Угрозы Тегерана ограничить движение танкеров через Ормузский пролив, через который на мировой рынок поставляется почти четверть всей нефти, а также целый ряд инцидентов с танкерами в регионе, ответственность за которые арабские страны и США возложили на Иран, не добавляют ему популярности в ОПЕК, констатирует Дмитрий Жарский. Фактически картель сейчас не только не прилагает никаких усилий для решения проблем входящей в его состав страны, но и в общем-то сделал все возможное для того, чтобы компенсировать выпавшие из-за санкций иранские объемы нефти.

Возобновление торговли с ЕС и КНР Тегерану действительное крайне выгодно, и INSTEX в целом способен решить проблему расчетов между контрагентами, считает Дмитрий Жарский. Вопрос заключается лишь в том, что оплаченные с его помощью товары и сырье должны быть фактически поставлены приобретателю, а такие поставки провести вне поля зрения США будет достаточно сложно. Эксперт напоминает, что ситуации, в которых судна с иранской нефтью не могли разгрузить нефть в связи с отказом китайских портов принять их из-за санкционного режима, уже случались. Каким образом будет устранено это препятствие, пока остается неясным.

На данный момент, влияние механизма INSTEX на динамику внешней торговли Ирана очень ограничено, соглашается Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс». Мало стран – участников, очень невелики кредитные линии. Иран неоднократно отмечал это обстоятельство в качестве причины сохранения «жесткой» позиции в переговорах с ЕС по вопросу возобновления им выполнения всех требований в рамках всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, принятого в 2015 году.

Параллельно Иран на 2 млн баррелей в день сократил добычу нефти, добавляет Александр Осин. Это эквивалентно очень существенным 2% мировой добычи и значительно больше, чем в период санкций, предшествовавших соглашению 2015 года. Наличие геополитического, потенциально связанного с использованием ядерного оружия, противостояния у границ Европы при параллельном давлении на цены и процентные ставки со стороны показателей спроса – предложения на нефтяном рынке оказывают повышающее давление на инфляционные ожидания в ЕС и, вполне ожидаемо, вызывают беспокойство консервативного экономического руководства Еврозоны.

В то же время сдерживание дезинфляционных процессов, стимулирование инвестиционных трендов на развитых рынках представляется одной из ключевых задач, решаемых Администрацией Дональда Трампа. Учитывая эластичность европейской монетарной системы, её способность корректировать динамику ключевых монетарных показателей, влияющих на инфляцию, наличие дополнительного фактора повышающего давления на инфляционные риски, выглядит необходимым элементом балансировки сравнительной привлекательности американских и европейских финансовых активов и показателей динамики курса евро к доллару США.

Информация о запуске INSTEX по крайней мере – в пилотном режиме, в данном контексте выглядит как предпосылка для повышения курса евро к доллару в перспективе ближайшей недели, заключает Александр Осин. Однако, в целом, как видно из поступающей информации – и как можно судить исходя из сложного спектра экономических задач стран, чьи интересы затрагивает эта система - в ситуации вокруг INSTEX, по-прежнему сохраняется очень много неопределенности и рисков, которые будут оказывать влияние на европейскую экономику в ближайшие кварталы.