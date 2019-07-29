Россия обвинила США в подготовке диверсионных групп боевиков в Сирии

Генерал-полковник Сергей Рудской – начальник Главного оперативного Управления Генерального штаба ВС РФ – заявил, что задачами боевиков, которых в своих специальных лагерях готовят американские инструкторы, являются уничтожение нефтегазовой инфраструктуры на территории Сирии, а также проведение терактов против правительственных войск САР.

По его словам, часть хорошо подготовленные США боевиков, перебрасывают вертолётами американских ВВС из местечка Эт-Танф в Заевфратье. После чего некоторые диверсанты направляются на подконтрольные сирийской армией территории для проведения терактов с целью дестабилизации обстановки, передаёт РИА Новости.

Кроме того, как рассказал Рудской, разведка фиксирует скрытную переброску боевиков в юго-западной части идлибской зоны.

«В настоящее время боевики ведут подготовка к наступлению. Около 500 террористов передислоцированы из северных районов провинции Идлиб», – резюмировал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.