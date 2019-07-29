Правительство Украины и СБУ будут реформированы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в интервью украинскому «24 каналу» рассказал о своем видении административной реформы. «Правительство должно быть компактным. Я за маленькое количество министров.

У нас в стране кадровый голод. Если у нас даже будет один или два слабых министра, уже не говоря о премьер-министре, это просто потянет вниз все правительство. Поэтому максимально 12-13 министров (сейчас на Украине функционируют 18 министерств, 20 министров и 6 вице-премьеров – Эксперт) — это то, что я вижу. Нам не нужно такое количество вице-премьеров, вообще. То есть один, чтобы замещать премьера, когда тот в отпуске или не может выполнять свои обязанности, это возможно» - заявил Данилюк. Кроме того, по мнению Данилюка, Службе безопасности Украины следует лишиться функций по контролю за экономикой и борьбе с коррупцией, оставив лишь контрразведку.