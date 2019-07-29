Стали известны самые востребованные рабочие профессии в России

На сегодня работодатели заинтересованы более других в специалистах со средним или среднеспециальным образованием. От общего числа запросов таких работников ищут в 43% случаев. Также пользуются спросом сотрудники с высшим техническим образованием. Их ищут на сайтах по поиску работы в 41% случаев. Данные исследования приводит ресурс по поиску работы HeadHunter.

В первом случае работодатели жалуются на нехватку квалифицированных работников по специальности токаря, слесаря, техника на заводе. От представителей этих профессий ожидают добросовестности и дисциплины (56%), специализированных навыков (55%). Также некоторые работодатели в 37% случаев заявили о готовности к переобучению и повышению квалификации новых сотрудников.

От работников с высшим техническим образованием ожидают специализированных знаний, а также отличного знания ИТ-системам и основ программирования. Все больше работодателей ищут специалистов, которые бы владели неспециализированными компьютерными программами, сообщает ресурс.