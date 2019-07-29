Стали известны страны Европы с самым доступным бензином

Европейской страной с самым доступным бензином является Люксембург, говорится в рейтинге агентства «РИА Рейтинг».

Так среднестатистический житель Люксембурга может купить 2,9 тыс. л бензина на свою зарплату. Далее в ТОП-5 расположились Норвегия, Австрия, Ирландия, Великобритания. Граждане этих государств могут на ежемесячную зарплату приобрести в среднем 1,9 тыс. литров.

Россия по этому показателю занимает 16-ую строчку в рейтинге, граждане нашей страны могут приобрести на свою среднюю зарплату около 927 л бензина марки Аи-95. Аутсайдером рейтинга является Украина, в которой жители на свою зарплату могут приобрести всего 279 л бензина.

Ранее эксперты определили страны с самым дешевым бензином, среди которых лидером стал Казахстан со стоимостью Аи-95 по 27,9 руб. Далее следует Россия (45,5 руб.) и Белоруссия (52 руб.). Самый дорогой бензин, как выяснили эксперты, в Нидерландах (118,7 руб.), далее следуют Норвегия, Дания, Греция и Италия. В этих странах литр бензина стоит более 113 руб.