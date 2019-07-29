Цены на нефть снижаются на фоне новостей вокруг Ирана

Утром 29 июля цены на нефть показывают отрицательную динамику на фоне новостей по прошедшей в Вене встрече по урегулированию ядерного кризиса в Иране, передает «Взгляд».

Так, к 07.47 по московскому времени нефть марки Brent потеряла в цене 0,33%, достигнув $63,16 за баррель. Сорт WTI подешевел на 0,16% – до $56,11 за баррель.

Участники рынка отреагировали на новости о решении политдиректоров «пятерки», в которой представлены Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия, и Ирана провести министерскую встречу по урегулированию иранской ядерной проблемы. Решение принято на встрече в Вене.

Помимо этого инвесторов волнуют новости из США, в которых отмечено сокращение числа буровых установок вторую неделю подряд.