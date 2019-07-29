В Крыму ответили на отказ Украины снять водную блокаду полуострова

Юрий Гемпель – глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям – прокомментировал отказ новых властей Украины снять водную блокаду полуострова. По его мнению, такая позиция Киева вполне прогнозируемая, но ущербная, которая больше наносит вред Украине, чем Крыму. При этом он считает, что эта ущербность идёт от того, что на Украине никак не могут осознать, что Крым навсегда ушёл в Россию, передаёт РИА Новости.

«Поэтому команда президента Владимира Зеленского и страдает такими алогизмами, – пояснил Гемпель. – С одной стороны, они говорят, что в Крыму проживают граждане Украины, а с другой – лишают их воды и электричества».

Он также подчеркнул, что перекрытие Северо-Крымского канала обернулось для Херсонской области «самостийной», по которой проходит его существенная часть, экологической катастрофой.

«Я считаю, что украинские власти в вопросе водной блокады полуострова продолжают пилить сук, на котором сами же и сидят. Если в Киеве думают, что, перекрыв воду, они смогут изменить желание крымчан жить в составе РФ, то могу заверить, что они очень сильно заблуждаются», - резюмировал Гемпель, добавив, что президенту Зеленскому надо думать не над тем, как навредить Крыму, а как выстроить нормальные, дружеские отношения с Россией.

Ранее сообщалось, что Антон Кориневич – представитель президента Украины в Автономной Республике Крым – в интервью изданию «Сегодня» заявил, что Водная блокада полуострова со стороны Киева продолжится.

«Украина должна применять механизмы, которые имеет, для давления на «государство-оккупанта». Я не думаю, что в ближайшее время мы получим какие-то изменения в этом подходе. Мы не можем говорить о подаче воды» - подчеркнул Кориневич, заверив, что его позицию разделяют в офисе президента Украины Владимира Зеленского.