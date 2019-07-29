В Минфине Украины рассказали, сколько граждан страны работает за границей

Минфин Украины раскрыл данные, согласно которым постоянно работают за пределами страны 3,2 млн граждан «самостийной», что составляет 18% всего экономически активного населения страны. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре ведомства на июль 2019 года.

При этом отмечают, что отток рабочей силы за границу способствовал уменьшению официальной безработицы в самой Украине. Так, по состоянию на июль-2019 количество безработных уменьшилось на 5,5%, а количество безработных, претендующих на одну вакансию, сократилась до 3 человек, что является самым низким показателем за последние годы.

Кроме того, в Минфине отметили, что высокие темпы трудовой миграции привели к росту уровня зарплат на Украине. Так, в мае этого года темпы роста заработной платы по сравнению с маем 2018 года предыдущего выросли на 7%.