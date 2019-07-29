В России введут запрет на анонимные электронные платежи

Согласно поправкам в закон о национальной платежной системе, которые одобрили члены верхней палаты российского парламента, уже в самое ближайшее время на территории РФ будет запрещено анонимно пользоваться электронными кошельками.

Таким образом, клиенты Qiwi, «Яндекс.Денег», VK Pay, PayPal и WebMoney больше не смогут пополнять свои кошельки без идентификации личности.

В документе, выдержки из которого публикует газета «Коммерсант», отмечается, что для пополнения анонимных электронных кошельков нужно будет использовать банковский счет. Напомним, ранее клиенты всех тих сервисов могли спокойно пополнять свои электронные кошельки наличными, не предоставляя никаких документов.

По мнению большинства экспертов, введение запрета на анонимное пользование электронными кошельками не поможет остановить финансирование терроризма и наркотиков. При этом оно крайне отрицательно скажется на доходах операторов электронных денег.

В частности, глава ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов считает, что запрет затронет примерно 10 млн человек, которые пользуются анонимными электронными кошельками. В настоящее время ежегодно через электронные кошельки совершается более 2 млрд операций на сумму более 1,7 трлн руб.

Кроме того, он выразил удивление столь быстрым принятием этого законопроекта. Он также напомнил, что эти кошельки являются очень маленьким инструментом, на которые можно положить ограниченное количество денег и потратить их исключительно в официальных интернет-магазинах.

«Лично я вообще не понимаю для чего нужен полный запрет, почему он так экстренно принят к тому же в рамках непрофильного законопроекта и без какого-либо обсуждения», – резюмировал эксперт.