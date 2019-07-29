В США рассказали, кто может первым закупить российские С-500

Как предполагают военные эксперты американского издания Military Watch, новейшее российское оружие С-500 «Прометей» первым может приобрести Китай. Ранее Пекин первым подписал с Москвой договор о поставке ПВО С-400 «Триумф».

СМИ напоминает также, что Китай уже почти 20 лет первым покупает все новейшее российское вооружение, несмотря на то, что китайская оборонная промышленность активно работает над созданием вооружения, российские разработки в разы превосходит созданные аналоги в КНР.

Китай имеет в своем арсенале истребители Су-25 и Су-35, предшественники ПВО С-400, а недавно на вооружение китайской армии поступил полк «Триумфа», сообщает издание.

Также раньше сроков, которые указанны в договорах о поставке между Москвой и Пекином, отправлен из российского порта заказчику второй полк «Триумфов».

Так что, как считают эксперты, Китай продолжит традицию и следующим приобретением из российского вооружения может стать система нового поколения С-500 «Прометей». Инновационная установка способна поражать цели на расстоянии до 600 километров, а также противостоять спутниковой угрозе и АВАКС.