В «Зените» может появиться нападающий из «Барселоны»

Уже в это трансферное окно в составе петербургского «Зенита» может появиться нападающий испанской «Барселоны». Речь идёт о 22-летнем бразильском форварде Малкоме. По словам генерального директора ФК «Зенит» Александа Медведева, клуб действительно сейчас ведёт переговоры с нападающим Малкомом.

«Переговоры с каталонцами находятся в самой активной стадии. Однако озвученная в СМИ сумма (40 млн евро), которую клуб готов заплатить за Малкома, далека от реальности», – цитирует чиновника «Фантанка».

Ранее о переговорах петербургского клуба и «Барселоны» по поводу Малкома сообщило издание

Marca. Со ссылкой на свой источник оно утверждало, что «Барса» планирует продать своего форварда не менее чем за 40 млн евро. При этом отмечалось, что руководство «Зенита», готово заплатить именно такую сумму.

Наша справка

Малком Филипе Силва де Оливейра, более известный, как Малком. Нападающий. Играет за «Барселону» с лета 2018 года. В сезоне-2018/2019 бразилец провел 24 матча за «Барсу» во всех турнирах и забил четыре мяча.