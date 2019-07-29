Валютные вклады вновь стали популярными у россиян

Согласно данным Банка России, в июне банки приняли от населения на депозиты 1,5 млрд долларов. При этом общий объем средств достиг исторического рекорда - 96 млрд долларов. Депозиты населения в иностранной валюте растут восьмой месяц подряд, констатирует портал Finanz. В целом с начала года валютные депозиты физлиц выросли на 8,1 млрд долларов, и по масштабам паломничество в доллар стало рекордным с начала 2009 года.

В то же время в июне на рублевые депозиты пришло 269 млрд рублей, а общий приток с начала года достиг 573 млрд рублей, или 9,1 млрд долларов по текущему курсу. До начала лета интерес физлиц к валютным вкладам опережал приток рублей: за пять месяцев в пересчете по курсу он составил 415 млрд рублей. Такую ситуацию эксперты считают следствием снижения курса рубля из-за санкционных и внешних рисков.

Действительно в июне и июле темпы прироста валютных вкладов стали опережать темпы прироста рублевых депозитов, соглашается аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. В мае годовой прирост валютных вкладов был 6%, для рублевых он составлял 7%. В июле объем валютных вкладов вырос на 10%(г/г) против тех же 7% для рублевых. Более того, россияне прекратили фондировать свои рублевые позиции валютными пассивами.

Соотношение объема активов в иностранной валюте к объему пассивов в иностранной валюте в мае было отрицательным, составляя -190 млрд руб., в июне и июле оно стало положительным составив 119 и 480 млрд руб., что впрочем , заметно ниже среднего значения этого показателя, составляющего для последних 11 лет от 500 до 1000 млрд руб. Но, судя по этим данным, спрос на валюту, тем не менее, все еще значительно ниже не только максимумов, достигнутых в 2008 – 2008 и 2014 – 2015 гг., но и своих средних значений. Для примера, прирост валютных вкладов в 2014 – 2015 гг. составлял до 75%(г/г) при нулевых темпах прироста рублевых депозитов.

Причина такой ситуации, полагает аналитик, в спаде активности на финансовых рынках и ожиданиях смягчения кредитно-денежной политики ФРС и ЕЦБ, которое уже привело к понижению оценочных – отраженных в процентных ставках рисках вкладов в долларах США и евро по отношению к аналогичным показателям для рублевых вкладов. Кроме того, на динамике предпочтений вкладчиков сказалась политика ЦБР. С 1 июля Банк России повысил нормы резервирования по депозитам в валюте, что должно было снизить доходность валютных вкладов и, таким образом, также сократить оценочные уровни инвестиционных рисков для вложений в долларах и евро сравнительно с рублевыми.

В отсутствие негативных шоков для экономики РФ возможность существенного значительно роста объема валютных пассивов к активам от текущих уровней или существенного ускорения прироста валютных вкладов к рублевым представляется сравнительно низкой, полагает Александр Осин. Эти показатели – вблизи свои оценочных справедливых уровней.

В то же время в случае существенного, на 0,5% понижения ставки Банка России балансы оценочных индикаторов рисков вновь покажут динамку позитивную для ускорения рублевых вкладов по отношению к валютным. И в перспективе нескольких месяцев можно будет ожидать возобновления роста объема рублевых вкладов к валютным.

Рост количества валютных вкладов связан с тем, объясняет, в свою очередь, директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов, что курс был достаточно приемлем для покупки долларов. По сути люди просто конвертировали свои рублевые депозиты в долларовые. Для этого было несколько причин, считает эксперт. Так, люди все чаще слышат о торговых войнах США и возможном кризисе, соответственно исходя из опыта прошлых лет, граждане предпочитают хранить сбережения в валюте. Доходность по ним не такая большая, в среднем это сейчас 1,5% на год, однако возможное ослабление рубля в последствии может нивелировать эффект низкой ставки и оказаться выше, чем по рублям по итогу.