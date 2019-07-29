Volvo из-за дефекта в двигателе отзывает из России почти 4,5 тыс. своих авто

Шведский концерн Volvo отзывает почти 4,5 тыс. своих авто в России из-за дефекта в двигателе. Согласно информации, размещённой на сайте Росстандарта, отзыву подлежат 4473 автомобиля следующих марок: XC60, XC70, S80, V60 Cross Country, XC90 и V90 Cross Country. При этом отмечается, что все они были реализованы в 2014-2019 годах.

Известно, что причиной отзыва автомобилей стало то, что в очень редких случаях коллектор двигателя, который изготовлен из пластмассы, может расплавиться и деформироваться. А это в свою очередь может привести к локальному возгоранию в моторном отсеке.

На сайте Росстандарта говорится, что уполномоченные представители Volvo проинформируют владельцев транспортных средств, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. При этом подчёркивается, что все работы будут осуществляться для владельцев на бесплатной основе.