Опасность с востока

Глобальной экономике угрожает опасность с Дальнего Востока. Там назревает очередная торговая война. В конфликте участвуют Республика Корея (РК) и Япония, но «воюют» они не с КНДР и Китаем, а между собой.

С 1 июля японские власти под предлогом обеспечения национальной безопасности требуют лицензии для поставок в Корею фторированного полиимида, фоторезиста и фтористого водорода, материалов, используемых при изготовлении чипов и дисплеев смартфонов. Получение лицензий затянет поставки как минимум на три месяца.

Во всем виноваты старые обиды. Верховный суд Кореи разрешил корейцам, которых японцы в годы Второй мировой войны заставляли работать на японских фабриках и заводах, требовать компенсации от японских компаний. В Токио не без оснований считают, что компенсировали корейцам зверства своих военных в годы войны еще в 1965 году. Тогда при нормализации отношений между Южной Кореей и Японией было подписано Соглашение по претензиям, по которому японское правительство выплатило пострадавшим порядка 800 млн долларов, большие по тем временам деньги. И, естественно, не вина Токио, что эти деньги не дошли до тех, кому предназначались, а были направлены корейским правительством на индустриализацию страны. Многие экономисты сейчас, кстати, считают, что японские миллионы сыграли важную роль в южнокорейском экономическом «чуде».

Токио ввел ограничения на экспорт ключевых материалов в РК, возмущенный действиями Сеула, который сейчас заявляет, что не может вмешиваться в работу суда. Японцы объясняют требование лицензий тем, что химические материалы применяются при изготовлении не только чипов и смартфонов, но и оружия. В Японии утверждают, что корейские власти слабо контролируют эти материалы и что они могут через Южную Корею попадать в третьи страны. Например, в Северную Корею и Иран.

В Сеуле ограничение экспорта восприняли крайне болезненно. Понять корейцев можно, потому что это решение правительства Страны восходящего солнца – сильный удар по корейскому сектору производства чипов, на который приходится почти четверть всего экспорта РК. Достаточно сказать, что на двух главных производителей этой незаменимой в IT-секторе продукции: корейские компании Samsung и SK Hynix приходится 70% мирового производства чипов DRAM и 50% чипов NAND.

Япония является главным производителем фторированного полиимида, фоторезиста и фтористого водорода. Подсчитано, что сокращение их поставок в Южную Корею даже на 30% может уменьшить ВВП этой страны на 2,2% или 35 млрд долларов! Конечно, можно попытаться найти новых поставщиков, одним из которых, кстати, может стать Россия, но на это потребуется немало времени.

С момента ограничения экспорта ключевых материалов в Корею прошел почти месяц. Сейчас его последствия еще не очень заметны, но это только потому что корейские производители вырабатывают имеющиеся запасы сырья. Однако с каждым днем запасы тают.

Между тем, Токио угрожает усилить давление на соседа и исключить его уже в августе из списка торговых партнеров, пользующихся в торговле со Страной восходящего солнца режимом благоприятствования. Этот шаг ввиду очень сильной взаимозависимости экономик Японии и Республики Корея затронет не только сектор изготовления чипов, но практически всю южнокорейскую экономику, кстати, четвертую в Азии. Исключение РК из «белого» списка будет означать начало полномасштабной торговой войны между соседями со всеми вытекающими неблагоприятными для мировой экономики последствиями.

Торговые отношения между Японией и Южной Кореей имеют большое значение для глобальной экономики именно по причине лидерства Сеула в производстве чипов. Снижение их производства обязательно скажется на всей глобальной экономике, включая, в первую очередь, Соединенные Штаты и Силиконовую долину. Не удивительно, что в громком хоре призывов к корейцам и японцам как можно скорее помириться четко слышен голос не только политиков, но и бизнеса. Так, крупнейшие американские ассоциации и высокотехнологичные компании написали письмо министру экономики Японии Хирошиге Секо и министру торговли Южной Кореи Ю Мен Хи с призывом воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта.