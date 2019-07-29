Российские врачи открыли новый способ лечения сердца после инфаркта

Российские специалисты открыли новый способ восстановления сердца после инфаркта, пишет газета «Известия».

Новый способ спасения пациентов с ишемическим поражением сердца и сосудов открыли медики первого Московского университета им. И.М. Сеченова совместно со специалиствми из Московского института электротехники.

Лечение предполагает установку тканеинженерных «заплаток», которые заселяются живыми клетками сердца, подсаживаемых к больному. Таким образом, метод не подразумевает трансплантации органа.

Благодаря заселению новыми клетками здоровые ткани будут постепенно восстанавливаться, вымещая травмированные. После чего «заплатка» бесследно растворяется в организме, сообщает СМИ.