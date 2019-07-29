Зеленский не вернет воду Крыму

Водная блокада Крыма со стороны Украины продолжится - об этом заявил «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Антон Кориневич в интервью украинскому изданию «Сегодня». «Позиция по непоставкам воды Северо-Крымским каналом в Крым является правильной и верной. Украина должна применять механизмы, которые имеет, для давления на «государство-оккупанта». Я не думаю, что в ближайшее время мы получим какие-то изменения в этом подходе. Мы не можем говорить о подаче воды» - заявил Кориневич и заверил, что его позицию разделяют в офисе президента Украины.

Напомним, в мае 2014 года Украина перекрыла Северо-Крымским канал, по которому вода из реки Днепр поступала в Крым и обеспечивал около 85% потребностей полуострова в пресной воде.