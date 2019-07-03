Америка «продавила» Китай и расширяет торговую войну

Широкий рекорд

Во вторник, 2 июля 2019 года, американский индекс широкого рынка S&P 500 обновил рекорд на фоне надежд участников торгов и инвесторов на торговые договоренности с Китаем. Так, пишет «Прайм», индекс S&P 500 повысился по итогам торгового дня на 0,29%, до 2973,01 пункта. Промышленный индекс Dow Jones подрос на 0,26%, до 26786,68 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,22%, до 8109,09 пункта.

Информация о потенциальных договоренностях двух крупнейших мировых экономик поступила от главы МИД КНР Ван И. Он заявил, что Китай надеется на скорейший практический прогресс в переговорах между КНДР и США. "Оптимизм по поводу того, что обе стороны находят золотую середину, похоже, отвлекает игроков рынка от геополитических факторов риска. Хотя с учетом того, как тарифы сдерживают мировой рост, и проблема все еще не решена – ничего не изменилось", — сказал агентству MarketWatch аналитик FXTM Лукман Отунуга.

Есть две основные причины обновления исторического максимума американским индексом, объясняет директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов. Это восстановление переговоров между США и Китаем после саммита G20 и высокая вероятность снижения ставок ФРС. Сейчас вероятность, которую закладывает рынок в снижение ставок в конце июля, составляет 100%. До этого момента рынок имеет все шансы на рост и на обновления максимумов, особенно с учетом позитивных продвижений в торговой войне.

Все еще может кончиться пшиком

«Однако я считаю, что рынок переоценивает вероятность снижения, ставки ФРС, и все будет зависеть от макроэкономических данных и подтвержденного факта — или его отсутствия — сделки США с Китаем. Полагаю, что сделка не подтвердится и ближе к концу июля начнется снижение на рынке, которое может подкрепиться резким падением, если ФРС не понизит ставку. В самом плохом сценарии на отрезке месяца ожидаю увидеть основной американский индекс на уровне 2800 пунктов или чуть боле 5%», – говорит Вадим Меркулов.

На рынки вернулся оптимизм по случаю решения лидеров двух крупнейших экономик мира продолжить торговые переговоры, признает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Позитива добавила и новость о вероятном назначении на пост главы ЕЦБ Кристин Лагард, занимавшей руководящий пост в МВФ. Ожидается, что ее действия будут еще более мягкой, чем у ее предшественника, а значит политика стимулирования экономики еврозоны будет продолжена.

Кроме того, стало известно о намерении Дональда Трампа назначить своих людей на два вакантных места в совете управляющих ФРС, что значительно увеличивает шансы на снижение процентных ставок. Данные события должны также позитивно отразиться на стоимости активов из развивающихся стран, в том числе способствовать укреплению российской валюты.

На новых фронтах

Характерно, добавляет аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, что со спросом на бумаги американских компаний одновременно растет и спрос на золото, +1.37% со вчера. Пожалуй, это означает, что инвесторы разделились: наиболее рискованные все еще хотят поймать максимум в индексе, наиболее осторожные уже покупают защитные активы, и золото в том числе, потому что торговые войны с ЕС и Китаем несут большие риски. Кроме того, многие американские корпорации перегружены долгами, и все ждут, когда же начнется первое банкротство, а за ним — коррекция S&P500 до 2800 пунктов.

«Прайм» написал также, что дальнейший рост рынков сдерживает вероятность ввода в США новых санкций на товары из Европы на 4 млрд долларов в год, что усилит давление на ЕС в ходе давнего спора о субсидиях на авиатехнику. То есть, американцы просто переносят направления ударов в торговой войне на другие фронты. Конечно, и европейский фронт не нов, но расширение операций на нем выглядит тревожно. Кроме того, 3 июля появились и сообщения о планах введения ими абсолютно запретительных, под 500%, пошлин на коррозионно-устойчивую и холоднокатанную сталь из Вьетнама. Истинными мишенями являются Южная Корея и Тайвань, страны, которые американцы имеют основания считать действительными производителями этой стали.

Что касается Китая, то дело выглядит так, что Дональд Трамп «продавил» Китай, хотя в действительности ситуация сложнее, и у Китая тоже есть ряд козырей, не в последнюю очередь, поставки некоторых критически важных для Америки позиций, включая антибиотики. Но характерно, что обещания Трампа, это обещания не ухудшать ситуацию, а не реальные уступки. Инциатива в этой торговой войне явно на стороне США, и там верят, что она за ними и останется. Китайцев же можно понять, они, очевидно, чувствуют себя все еще уязвимыми в игре, правила которой были установлены не ими.