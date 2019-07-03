Боливия откажется от американских самолетов в пользу российских

Эво Моралес – президент Боливии – заявил, что Военно-воздушные силы страны рассматривают возможность замены американских учебных самолётов Т-33 на российские.

При этом по его словам, интерес к российскому вооружению затрагивает не только покупку авиационной техники, но и предоставление услуг. Моралес также подчеркнул, что в настоящее время над этими вопросами уже работает специальная комиссия, передаёт РИА Новости.

«Уверен, что замена американских военных технологий на российские принесёт хорошие результаты. В частности, ещё в 2018 году мы перестали использовать американский учебный самолет Т-33, и теперь наши ВВС просят меня заменить их на российские вуздушные суда», – резюмировал лидер Боливии, пояснив, что военнослужащие его страны доверяют технике из РФ.

Напомним, президент Боливии Эво Моралес уже на следующей неделе собирется посетить Россию с официальным визитом, а уже на 11 июля у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.