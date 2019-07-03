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Диетологи назвали самый полезный хлеб

Москва, 03.07.2019
  • Диетологи назвали самый полезный хлеб

Из открытых источников

Как рассказала диетолог Елена  Соломатина изданию «Вечерняя Москва», цельнозерновой хлеб можно включать в свой рацион даже при диетах.

Данный вид хлеба не только не прибавляет лишние килограммы, но и приносит ощутимую пользу организму, уверена врач.

Соломатина подчеркнула, что данный хлеб содержит в своем составе большое количество клетчатки, тогда как при приготовлении обычного хлеба из изделия убирают клетчатку и полезные витамины, которые сохраняются в цельнозерновом хлебе. Обычный хлеб способствует выработке инсулина, который в последствии превращается в жир. Цельнозерновой хлеб наоборот надолго придает чувство сытости организму, что способствует избавлению от лишней жировой ткани.

Но даже потребление цельнозернового хлеба должно быть ограничено. Диетолог советует съедать не больше четырех кусочков хлеба в первой половине дня. А вот вечером врач советует вовсе отказаться от хлеба, заменив его белковым омлетом и кисломолочным продуктом. 

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