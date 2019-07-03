Эксперт рассказал о целях информационных «вбросов» в США о ракетах «Авангард»

Сообщения американского телеканала CNBC со ссылкой на разведку США о том, что Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», является информационным вбросом с целью узнать побольше о российском суперсовременном оружии, уверен главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский.

Напомним, накануне 2 июля телеканал сообщил, что в России есть «дефицит» углеродного волокна, из-за чего Москва не сможет произвести более 60 «Авангардов». Также СМИ упоминает дороговизну разработки и резюмирует собственные выводы утверждением, что «большого количества ракет в России создать не смогут».

По мнению Мураховского, этот «вброс» необходим США для получения больше необходимых данных о самых передовых российских разработках в области вооружения.

Что касается «дефицита сырья», то военный отметил, что таких проблем в России нет. Он напомнил, что аппараты, на которых космонавты прилетают на Землю покрыты теплозащитным покрытием, а при входе в атмосферу имеют гиперзвуковую скорость и космонавты успешно приземляются.

«Это о чём говорит? Что никаких проблем в изготовлении материалов у нас нет», - рассказал Мураховский в интервью «ПолитЭксперту».

В этой связи эксперт уверен, что подобного рода заявления не что иное, как «измышления иностранного сообщества».

CNBC при этом сообщает, что гиперзвуковые ракеты встанут на боевое дежурство уже в 2020 году и это станем огромным шагом России для собственной безопасности, чего США пока не смогут достигнуть в области гиперзвуковых вооружений.