Европа начала выигрывать от газовой схватки США и России

Цены на природный газ в Старом Свете этим летом из-за набирающей обороты газовой войны между США и Россией упали, к радости европейских потребителей, до почти десятилетнего минимума. В мае они находились в районе 4,2 доллара за миллион британских термических единиц, а сейчас, по данным Rystad Energy, опустились еще ниже – до 3,2 доллара. Это самая низкая цена на голландской торговой площадке TTF с марта 2010 года.

«На рынке сейчас правит бал покупатель, — комментирует ситуацию Карлос Торрес-Диас, начальник отдела исследований газового рынка Rystad Energy. — Европа покупает газ. Очевидными победителями в войне между двумя газовыми державами являются европейские потребители, которым, конечно, рекордно низкая цена на газ на руку. Естественно, их устраивает то, что цены на энергию упали за последние шесть месяцев на 30%».

Россия — главный поставщик газа в Европу. В прошлом году «Газпром» поставил в Старый Свет 201 млрд кубометров газа, покрыв его потребности в голубом топливе на 38%. Однако американцы очень энергично пытаются нарушить монополию России при помощи своего сжиженного газа (LNG). Эта конкуренция, очень похожая на самую настоящую газовую войну, заставляет российских и американских поставщиков снижать цены на газ.

«Россия и США, два крупнейших в мире производителя газа, являются естественными конкурентами и вынуждены снижать цены на газ, — объясняет Торрес-Диас. — Такая ситуация выгодна не только для азиатского рынка, но и сейчас для европейского. Несмотря на низкие цены и Россия, и США наращивают объемы поставок газа для Европы».

Очевидное преимущество в этой войне, конечно, на стороне России, которая может поставлять в Европу как природный газ по трубопроводам, так и сжиженный газ кораблями. Не стоит забывать и о географическом преимуществе Москвы, которая значительно ближе к Европе, чем Вашингтон.

За первые пять месяцев текущего года экспорт российского газа в Европу по газопроводам вырос на 8% по сравнению с прошлым годом. За этот же период времени экспорт LNG с Ямала увеличился по сравнению с 2018 годом почти в четыре раза (380%)!

С экономической точки зрения, по мнению аналитиков, рост поставок российского газа при низких ценах имеет смысл. Следует иметь в виду, что баталии с Америкой за Старый Свет происходят в тот самый момент, когда «Газпром» стремится поддержать свою репутацию надежного партнера, которому можно доверять. Российский газовый гигант может противопоставить настойчивым попыткам Европы диверсифицировать источники получения газа только надежность.

У американских газовщиков ситуация значительно сложнее. Им не нужно бороться с диверсификацией поставщиков, потому что она в их пользу, но за океаном не могут опустить цену своего сжиженного газа ниже определенного уровня, потому что им необходимо как-то покрывать высокую цену его доставки через Атлантику. Отдельные американские экспортеры газа просто не покрывают свои затраты на его добычу. Тем не менее, экспорт LNG из США в Европу в январе-мае 2019 года увеличился на 6,9 млрд м³ по сравнению с тем же периодом времени 2018 года.