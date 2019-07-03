Гисметео, прогноз погоды на выходные: и снова осень

Согласно подкорректированному прогнозу погоды, который подготовили специалисты Гисметео, почти на всей территории РФ в предстоящие выходные температура будет ниже климатической нормы, а в некоторых регионах страны она скорее будет напоминать осеннюю, чем летнюю.

Погода в выходные на Урале и в Сибири

В частности, в Челябинской, Свердловской, а также Курганской областях 6-7 июля – облачно, пасмурно, прогнозируется выпадение осадков, местами сильных. Средняя температура в дневные часы в этих областях составит плюс 20-22 – днём и плюс 16-18 – ночью. При этом помимо дождей почти по всему Уралу – от Екатеринбурга до Тюмени – прокатится волна шквалистого ветра с порывами до 15-16 метров в секунду.

По прогнозу Гиметео, пасмурно, но почти без осадков будет в ближайший уикенд в Сибири. В Новосибирской и Иркутской областях, а также в Алтайском крае в выходные плюс 23-25, в Красноярском крае – плюс 21-23, в Кузбассе – плюс 22-24. В выходные в ряде областях региона давление снизится с 755 мм ртутного столба до 738 мм, при этом влажность воздуха будет колебаться от 40 до 80%.

Прогноз погоды в Петербурге на выходные

В Гисметео отмечают, что с началом июля на смену июньскому жаркому зною, пришло северное, прохладное июльское лето, которое по своим климатическим показателям будет напоминать осень, что вполне характерно для погоды в Петербурге. При этом на этой неделе с каждым днём воздух в городе на Неве будет остывать минимум на один градус. Таким образом, если сегодня термометры показывали здесь 20, а в некоторых районах и 21-22 градуса выше нуля, то уже в ночь на субботу, 6 июля их столбики опустятся до плюс 10-11. В дневные часы первого выходного этого месяца также будет по-осеннему холодно – всего плюс 14-16, дожди, северный ветер, грозы. В воскресенье, 7 июля высокая интенсивность выпадения осадков сохранится, но солнце, которое периодически будет выглядывать из-за туч поднимет температуру до 17-18 градусов выше нуля.

Гисметео, прогноз погоды на выходные в Москве

Согласно прогнозу Гисметео, начиная с четверга, 4 июля в Москве также ожидается пасмурная и по-осеннему дождливая и прохладная погода. В ночь с пятницы на субботу прогнозируется скоротечный, но сильный ливень с грозой, а также снижение температурных значений до плюс 11-13. Днём 6 июля – вновь осадки, ветер, пониженное атмосферное давление и плюс 15-17. Аналогичный климатический фон ожидается и воскресенье – вновь зарядят холодные дожди в сопровождении северо-западного ветра, прогремят грозы, ещё немного понизится атмосферное давление, а воздух не прогреется больше плюс 17-19.