Контрразведка начала проверку по факту гибели моряков

В войсковой части 45707, в которой служили погибшие подводники, проводится проверка, сообщили РБК в этом военном подразделении.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил, что погибшие военные были закреплены за местной частью.
В телефонном разговоре сотрудник части отказался уточнять, какое ведомство проверяет часть, однако, источник, знакомый с ходом расследования причин происшествия, подтвердил, что проверку осуществляют сотрудники военной контрразведки.
«Также в части работают военные следователи», — рассказал собеседник РБК.
Издание дополняет, что основной вид деятельности войсковой части, зарегистрированной на Константинопольской улице, является предоставление госуслуг обществу. Командиром войсковой части является Александр Опарин.