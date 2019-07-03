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Курс доллара: рубль посыпался, нащупав «потолок»

Москва, 03.07.2019
  • Курс доллара: рубль посыпался, нащупав «потолок»

Интерпресс/ТАСС

Курс доллара растет на открытии торгов среды на 19 копеек - до 63,50 руб., евро дорожает на 16 копеек - до 71,58 руб.

Накануне рубль после заметного роста в понедельник ощутимо снизился к основным мировым резервным валютам.

Так, на открытии торгов Московской биржи во вторник первые сделки по доллару прошли в диапазоне 62,99-63,04 руб. По итогам первой минуты торгов курс составил 63 руб. (+4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 71,15 руб. (+9 коп.).

В 14:37 мск курс доллара повысился до 63,25 руб., курс евро – до 71,47 руб. В 17:00 мск нацвалюта ещё немного просела – доллар торговался по 63,33 руб., евро – по 71,56 руб. В итоге на закрытии торгов курс доллар вырос на 32 копейки - до 63,28 руб., евро прибавил 47 коп. - 71,53 руб.

По мнению большинства экспертов, коррекция во вторник носила вполне закономерный характер. После ощутимого роста российской валюты в понедельник мировые рынки несколько успокоились, сигнализируя об ослаблении аппетита к рисковым активам, в том числе к рублю.

Кроме того, против рубля сыграло снижение мировых цен на нефть, которая во вторник торговалась в минусе в рамках коррекции на факте после вчерашнего роста «на ожиданиях» решений ОПЕК и ОПЕК+ по судьбе сделки. К слову, во вторник, страны ОПЕК+ подписали решение о продлении сделки по сокращению добычи «чёрного золото», накануне поддержанное министерской конференцией ОПЕК.

Как считает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка, ничего страшного в паре доллар-рубль не произошло. По его мнению, если посмотреть на вчерашнюю динамику нефтяных котировок и ключевые макроэкономические показатели, то курс нацвалюты сейчас близок к равновесному. Кроме того, против рубля – сезонность текущего счёта, а объём покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, как напомнил, эксперт, может перекрывать приток валюты по текущему счёту.

В свою очередь Геннадий Николаев из АУФИ отмечает, что перспективы ослабления рубля на данном этапе выглядят весьма ограниченными из-за поддержки со стороны внутреннего долгового рынка.

«Сейчас на долю иностранных инвесторов приходится не менее 50% спроса на ОФЗ, а это как раз и поддерживает привлекательность рубля», – считает он.

При этом он предположил, что если индикаторы продолжат ухудшаться, то опасения иностранных инвесторов по поводу замедления мировой экономики могут перерасти в полноценное бегство от рисков.

«В этом случае рубль почти наверняка отыграет назад, а доллар как защитный актив воспользуется своим преимуществом и запрыгнет выше отметки в 64 руб.», – подчеркнул Николаев.

В целом, во втором полугодии курс доллара по отношению к рублю подрастёт, считают большинство аналитиков. Так, Андрей Манько из РИА Рейтинг прогнозирует, что в ближайшие шесть месяцев курс доллара на пике своего роста будет подниматься до 65 руб., а евро торговаться на уровне 76 руб.

При этом, как уверен Манько, к концу года курс доллара всё-таки опустится к уже привычному диапазону 63,5-64,5 руб., а евро – к 73,5-74,5 руб. Валерий Вайсберг из ИК «Регион» отмечает, что в среднем во втором полугодии ожидает курс доллара в диапазоне 64,5-65 руб., а евро – 74-75 руб.

Напомним, ранее Bloomberg провело опрос среди аналитиков и трейдеров, и все они пришли к одному для рубля выводу: курс рубля мог достичь своего потолка к доллару, откуда в июле его ждёт путь только вниз из-за обратной конвертации дивидендов.

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