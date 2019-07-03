Курс доллара: ситуация с рублем вызывает опасения аналитиков

Нацвалюта усилила снижение во второй половине дня среды после появления новостей о приостановлении РФ участия в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующий указ подписал глава российского государства Владимир Путин.

Согласно данным Московской биржи, на 16:30 мск курс доллара вырос на 29 копеек - до 63,61, курс евро прибавл 41 копейку – 71,83.

По мнению экспертов, курсы основных резервных мировых валют усилили своё движение вверх после известия о том, что президент Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановлении договора о ликвидации РСМД. Кроме того, 3 июля рубль дешевеет к бивалютной корзине, отыгрывая сильное падение нефти по итогам торгов вторника. В то же время рубль игнорирует новость о сокращении на четверть объема покупок валюты ЦБ в июле.

Между тем аналитики Росбанка ждут усиления давления продаж на рубль в июле из-за сезонного сужения профицита текущего счёта. Эксперты банка подчёркивают, что рубль продолжает корректироваться за счёт эмоциональной реакции на снижение цен на «чёрное золото», которые потеряли накануне более 4%.

При этом отмечается, что сырьевой рынок фактически проигнорировал продление соглашения стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Аналитики Росбанка предполагают, что спрос на валюту и давление на рубль могут исходить от начавшихся выплат дивидендов.

«В условиях сезонного снижения профицит счета текущих операций в июле, давление на рубль может усилиться. Таким образом, со стороны фундаментальных факторов потенциал для укрепления рубля в июле будет существенно ограничен», - считают в кредитной организации.

В свою очередь в Альфа-банке опасаются, что горячий спекулятивный капитал в любой момент может «убежать» из страны, как это уже было в 2018 году, а ухудшающийся профицит текущего счёта не сумеет оказать поддержку рублю, если указанная угроза реализуется.

В частности, Наталия Орлова, главный экономист банка, напомнила, что в 2018 году рубль потерял 17% своей стоимости. По её мнению произошло это из-за оттока горячего портфельного капитала.

«Мы не должны забывать этот опыт, помня о том, что капитальный счёт РФ и сейчас очень уязвим, показывая слабую динамику ненефтяного экспорта», – пояснла она.

В силу этих причин, как полагает эксперт, доллар будет укрепляться дальше, а его курс уже к концу этого года вернётся к отметке в 65-67 руб.

«Публикация цифр по текущему счету за 2К19 8-12 июля станет проверочным тестом для такого прогноза», - резюмировала Орлова.

Напомним, официальный курс доллара к рублю, установленный Центробанком на 4 июля составляет 63,4951 руб. (+26,86 коп.), курс евро — 71,6034 руб. (+19,54 коп.).