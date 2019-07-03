Цены на нефть перешли к росту

Мировые цены на нефть показали активную тенденцию к росту утром 3 июля, передает ПРАЙМ.

По свидетельству данных торгов, поддержку рынку оказывают данные Американского института нефти по запасам сырья в США. Днем ранее нефть потеряла в цене 3-4%.

Уточняется, что на 7.48 по московскому времени цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,29%, составив $62,59 за баррель. Августовские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,27%, достигнув $56,40 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре прибавили 0,26% — до $62,56 за баррель.

Аналитики рынка уверены, что влияние на рынок оказывают данные заседания ОПЕК+. Напомним в организации договорились о продлении сроков действия соглашения по сокращению запасов нефти.